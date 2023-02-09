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Стало відомо, коли з'явиться Олег Винник і куди він подівся

9 лютого 2023, 14:57
Співак рекордно довгий час не з'являється на публіці і виключно вміло ховається від сторонніх очей.
Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Глава українського фан клубу зниклого з інформаційного простору співака Олега Винника Валерія Барон, поділилася інформацією про те, куди запропастився артист і коли планує повернутися.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Зірковому". За словами жінки, Виннику як і раніше не здоровиться. "Він є громадянином України, який дуже хвилюється у нього болить те, що у нас тут відбувається. Його стан здоров'я не дозволяє йому бути в публічному просторі. Він плідно працює в студії і готує нові пісні", – повідомила Барон.

Вона додає, що улюбленець жіночої аудиторії збирається з'явиться в на публіці незабаром, проте зараз артист активно зайнятий волонтерством, про яке не вважає за потрібне повідомляти.

"Він не вважає для себе морально можливим влаштовувати на цьому якийсь піар. Він починав все це робити за свій рахунок. Все те, що він міг, він віддавав", – сказала вона.

Барон також додає, що Винник сам незабаром з'явиться і розповість про терміни свого повернення. Але вона також додає, що це стане можливим, коли покращитися його стан здоров'я.

Нагадаємо, Українська "Бейонсе", співачка Оля Полякова переспівала пісню під назвою "Довгоноге щастя", яку вона раніше виконувала зі своїм колегою, який буквально випав з медіа-простору та соціальних мереж, Олегом Винником.

Відомо, що даний трек був записаний напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну і кліп так і не вийшов на широкі екрани.

Тим часом, Оля Полякова знову виконала цю композицію, тільки вже без Олега Винника і без російської мови. Пісня зазвучала по-новому рідною українською мовою.

Крім того, відомо, що Винник раптово зник з інформаційного простору, що породило чимало неприємних чуток. Однак люди з близького оточення заявляють-артист не боягуз, знаходиться в Німеччині на лікуванні, а в перервах займається благодійною діяльністю.

Побічно це підтверджує і чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський, який підписав контракт із ЗСУ ще за тиждень до повномасштабного вторгнення, і досі продовжує справно виконувати своє покликання захисника.

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Олег Винник
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