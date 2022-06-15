"Ох, Настя, з голівкою зовсім погано!": Волочкова шокувала екстремальним шпагатом на балконі

instagram.com/volochkova_art/

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка прославилася своїми шпагами, вирішила побалувати своїх шанувальників новим трюком.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому показала Екстремальний шпагат - ноги вона закинула на перила балкона.

"Люблю висоту! Очима видатного режисера", - підписала знімок балерина, але вже звикли до її шпагатів шанувальники знайшли за що її висміяти, а деякі підловили Волочкову на брехні.

instagram.com/volochkova_art/

"То боюся, то люблю... і це все про висоту. Що в голові у цієї жінки?", "Ось знову брехня заради брехні! Перед кожним каструльним шоу триндить, що боїться висоти коли на ганчірках літає. А тут раптом любить!", "Ох, Настя, з головкою зовсім погано! Сидить на днищі, а все віщає про якусь висоту...", "Вона у своєму житті нічого не вміє! Тільки ноги розсовувати, хіба не зрозуміло!", "Настя помила голову і побігла фоткатися на кожному стовпі", - писали в коментаря під постом Волочкової.

читайте також"Ранок у публічному домі": повністю роздягнена Волочкова обурила людейНагадаємо, раніше Волочкова, яку раз у раз висміюють в соцмережах, нарешті вирішила посміятися над собою.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків, на яких позує в дивній позі - тримає в руках свічку, стоячи на колінах.

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