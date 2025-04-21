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Користь для мозку і контроль ваги: 9 переваг волоських горіхів

Віталій Кірсанов
21 квітня 2025, 20:57
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Регулярне вживання волоських горіхів пов'язують із поліпшенням пам'яті та когнітивних функцій у літніх людей.
9 переваг волоських горіхів
9 переваг волоських горіхів / колаж: Главред, фото: скріншот Youtube-каналу "Dr. Berg", ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Переваги волоських горіхів
  • Скільки волоських горіхів слід з'їдати

Волоські горіхи називають "королем горіхів" за їхню приголомшливу користь для здоров'я завдяки вмісту корисних жирів, клітковини, вітамінів і мінералів. Главред розповість про 9 основних переваг для здоров'я від вживання цього горіха, пише The Telegraph.

Автор Youtube-каналу "Dr. Berg" також розповів про користь волоських горіхів.

1. Можуть допомогти роботі мозку

"Волоські горіхи особливо багаті на поліфеноли та ДГК, тип жирної кислоти омега-3, яка має вирішальне значення для когнітивної функції", - каже доктор Мохаммед Енаят.

Він зазначає, що регулярне вживання волоських горіхів пов'язують із поліпшенням пам'яті та когнітивних функцій у літніх людей. Також, згідно з дослідженнями, волоські горіхи покращують нейронну пластичність і знижують ризик нейродегенеративних захворювань. А дослідження на тваринах засвідчили, що дієти, збагачені волоськими горіхами, можуть допомогти поліпшити навчання і пам'ять, унаслідок зниження окисного пошкодження в мозку.

2. Можуть зменшити запалення

"Волоські горіхи можуть виступати в якості корисних борців із запаленням, оскільки містять омега-3 і поліфеноли", - говорить кардіолог Джей Шах.

Він вказує на огляд 2020 року, в якому стверджується, що регулярне вживання горіхів (включно з волоськими) пов'язане з нижчими рівнями циркулюючого С-реактивного білка (СРБ), який є маркером системного запалення.

"Деякі дослідження відзначили зниження рівня СРБ на 12-19 відсотків за умови більш високого споживання горіхів", - говорить доктор Шах.

Ба більше, у ще одному дослідженні учасники, які вживали їжу, доповнену волоськими горіхами, показали нижчий ризик серцево-судинних захворювань і зниження маркерів запалення порівняно з тими, хто цього не робив, додає він.

3. Можуть сприяти роботі кишечника

"Волоські горіхи діють як пребіотик, живлячи корисні кишкові бактерії", - каже дієтолог Нікола Ладлам-Рейн.

Вона вказує на дослідження 2018 року, яке показало підвищення рівня корисних кишкових бактерій (таких як Lachnospiraceae) після щоденного вживання волоських горіхів.

4. Можуть допомогти контролювати вагу

Незважаючи на те, що волоські горіхи висококалорійні, вони можуть допомогти контролювати вагу завдяки насиченому поєднанню білка, клітковини і корисних жирів.

Доктор Енаят зазначає, що його пацієнти, які включають волоські горіхи до збалансованої дієти, часто відчувають менше потягу до солодкої їжі.

5. Можуть допомогти при діабеті 2 типу

Дослідження показують, що люди, які регулярно їдять волоські горіхи, мають на 24 відсотки нижчий ризик розвитку діабету 2 типу, і включення їх у раціон може поліпшити глікемічний контроль у людей.

6. Можуть знизити артеріальний тиск

Як каже доктор Шах, волоські горіхи містять корисні для серця поліненасичені жири й аргінін, амінокислоту, яка допомагає вашим кровоносним судинам розслабитися, що, зі свого боку, може допомогти знизити артеріальний тиск.

Дослідження показують, що волоські горіхи можуть знижувати систолічний артеріальний тиск на 2-3 мм рт. ст., і хоча це не значне зниження, каже доктор Шах, "навіть невеликі поліпшення можуть мати великий вплив на здоров'я серця в довгостроковій перспективі".

7. Можуть сприяти здоровому старінню

Волоські горіхи насичені антиоксидантами і необхідними поживними речовинами, які допомагають боротися з окислювальним стресом, одним з головних винуватців вікових захворювань, каже доктор Шах.

Дані спостережень показують, що більш високе споживання горіхів пов'язане з більшою тривалістю життя і зниженням ризику хронічних вікових захворювань, таких як серцево-судинні захворювання і деякі види раку.

8. Можуть поліпшити репродуктивне здоров'я

Нещодавні дослідження свідчать, що волоські горіхи можуть підтримувати чоловічу фертильність, каже Ладлам-Рейн: "Дослідження показали, що вживання 45-75 г волоських горіхів на день покращує життєздатність і рухливість сперматозоїдів у здорових чоловіків".

9. Можуть знизити рівень жиру в крові

Шах вказує на метааналіз 2018 року, який дійшов висновку, що додавання волоських горіхів до раціону було пов'язане зі значним зниженням загального холестерину і холестерину ЛПНЩ порівняно з контрольними дієтами.

Скільки волоських горіхів слід з'їдати?

Невелика жменя (близько 30 г або 10-12 половинок волоських горіхів) - чудова денна норма, каже Ладлам-Рейн.

Їх можна безпечно їсти щодня, і вони не поступаються іншим горіхам за вмістом омега-3. Вони також ідеально підходять для перекусу, проте бажано вибрати несолоні волоські горіхи, щоб знизити споживання натрію.

Дивіться відео про користь волоських горіхів.

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