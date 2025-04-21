ЗСУ відкинули росіян на півдні, РФ просунулася у двох областях – DeepState

Важливо:
- Сил оборони України змогли відтіснити російських окупантів
- Ворог зумів просунутися у двох областях
Підрозділи Сил оборони України змогли відтіснити російських окупантів у районі Удачного Донецької області.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.
Уточнюється, що водночас ворог зумів просунутися в районі Кам'янського Запорізької області та в Дніпроенергії Донецької області.
"Сили Оборони України відкинули противника на південь від Удачного. Ворог просунувся біля Кам'янського та в Дніпроенергії", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося про те, що РФ іде на штурм із новими резервами. Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії, спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними.
Нагадаємо, у DeepState назвали напрямок просування ворога. Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.
Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.
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