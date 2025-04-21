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ЗСУ відкинули росіян на півдні, РФ просунулася у двох областях – DeepState

Олексій Тесля
21 квітня 2025, 21:21
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Ворог зумів просунутися в районі Кам'янського Запорізької області та в Дніпроенергії Донецької області.
ЗСУ відкинули росіян на півдні, РФ просунулася у двох областях – DeepState
ЗСУ відкинули окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: 61-а ОМБр, 4 ОТБр

Важливо:

  • Сил оборони України змогли відтіснити російських окупантів
  • Ворог зумів просунутися у двох областях

Підрозділи Сил оборони України змогли відтіснити російських окупантів у районі Удачного Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

відео дня
Скріншот
/ deepstatemap.live

Уточнюється, що водночас ворог зумів просунутися в районі Кам'янського Запорізької області та в Дніпроенергії Донецької області.

"Сили Оборони України відкинули противника на південь від Удачного. Ворог просунувся біля Кам'янського та в Дніпроенергії", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ іде на штурм із новими резервами. Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії, спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними.

Нагадаємо, у DeepState назвали напрямок просування ворога. Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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