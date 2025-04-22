Одеса була під ударом Шахедів: спалахнули пожежі, постраждали люди

У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

https://glavred.net/war/odessa-byla-pod-udarom-shahedov-vspyhnuli-pozhary-postradali-lyudi-10658084.html Посилання скопійоване

У ДСНС показали наслідки атаки на Одесу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ була під ударом Шахедів

Унаслідок атаки спалахнули пожежі

Постраждали три людини

Пізно ввечері, 21 квітня, країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. У результаті спалахнули пожежі - їх ліквідували рятувальники, добровольці, пожежні підрозділи Нацгвардії та підрозділ Одеської міської ради.

Як повідомили в ДСНС, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

відео дня

За попередньою інформацією, постраждали 3 людини.

Від ДСНС було залучено 78 пожежників і 21 одиниця техніки.

Дивіться відео - Наслідки атаки дронів на Одесу:

Скріншот

Удар по Одесі 21 квітня - останні новини

Як писав Главред, пізно ввечері 21 квітня російські окупанти запустили по Одесі велику кількість ударних дронів типу Shahed. У місті прогриміли потужні вибухи, ворог влучив по житловій забудові в густонаселеному районі.

Перед вибухами в Одесі фіксувався рух дронів-камікадзе ворога в бік міста. Моніторингові канали попереджали, що до Одеси з моря підлітають 26 ударних дронів. Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Зазначимо, в ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване "великоднє перемир'я" та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку територією України. Вибухи прогриміли в низці міст.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред