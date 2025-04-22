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Ватикан оприлюднив заповіт Франциска: чого хотів Папа

Анна Ярославська
22 квітня 2025, 07:36
867
На могилі понтифіка має бути лише напис - "Франциск" (Franciscus).
Папа Римський Франциск
Опубліковано заповіт Франциска / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Що заповів Папа Римський
  • Де поховають Франциска

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня у віці 88 років. Документ було складено майже за три роки до смерті понтифіка - 29 червня 2022 року.

У заповіті вказується місце майбутнього поховання Франциска - у базиліці Святої Марії Великої. На могилі має бути лише напис імені 266-го Папи Римського - "Франциск" (Franciscus), передає Vatican News.

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"Відчуваючи наближення сутінків мого земного життя і з твердою надією на вічне життя, я хочу викласти свої останні побажання винятково щодо місця мого поховання (...) Я прошу, щоб мої тлінні останки спочивали - в очікуванні дня Воскресіння - у папській базиліці Святої Марії Великої (...)", - ідеться в документі.

"Могила має бути в землі; проста, без особливого орнаменту, з лише написом: Franciscus", додав Папа Римський у заповіті.

Витрати на підготовку поховання будуть покриті сумою, наданою благодійником, про яку Франциск домовився про передачу в папську базиліку Святої Марії Великої.

"Нехай Господь дарує гідну нагороду всім тим, хто любив мене і продовжує молитися за мене. Страждання, які позначили останню частину мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та за братерство між народами", - резюмується в заповіті.

Смерть Папи Римського - що відомо

Як писав Главред, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці 21 квітня о 7:35. Останнім часом у нього були проблеми зі здоров'ям.

У Ватикані підтвердили смерть Папи Франциска у віці 88 років.

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт і необоротна серцева недостатність. Про це повідомив ватиканський лікар Андреа Арканджелі у свідоцтві про смерть.

Найближчим часом має розпочатися процедура обрання нового понтифіка.

Видання New York Post уже опублікувало перелік можливих кандидатів на посаду наступного Папи Римського.

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Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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