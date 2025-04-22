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IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть злодія на вечірці за 7 секунд

Віталій Кірсанов
22 квітня 2025, 05:50
33
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На зображенні зображена сцена вечірки, на яку гості прийшли в різних костюмованих образах. Серед гостей на вечірці є злодій.

Чи зможете ви знайти злодія за 7 секунд?

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Ваш час починається зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Уважно подивіться на зображення.

Хто з вас виявив злодія?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти злодія, можуть перевірити рішення нижче.

Злодійка - це жінка, яка намагається щось вкрасти в хлопця, одягненого в образі ніндзя.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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