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Чим може бути небезпечне 30-денне перемир’я: експерт описав загрозу

Маріна Фурман
21 квітня 2025, 20:51
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Криволап вважає, що Путін все ж не прийме перемир'я, запропоноване Зеленським.
Чим може бути небезпечне 30-денне перемир’я: експерт описав загрозу
Чи погодиться Путін на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі / Колаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Кількість атак на фронті може зрости
  • РФ, ймовірно, не прийме перемирʼя Зеленського

Україна пропонує Росії відмовитись від далекобійних ударів по цивільній інфраструктурі щонайменше на місяць. У разі, якщо Москва погодиться на таку пропозицію, кількість атак на лінії фронту може зрости. Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі КИЇВ24.

Він зазначив, якщо РФ прийме пропозицію щодо "цивільного" перемирʼя, то ситуація в українських містах може дещо полегшитися — адже країна стикається з гострою нестачею засобів ППО для перехоплення ворожих балістичних ракет.

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Водночас існує ризик, що загарбники можуть бити "Шахедами" чи іншими ракетними системами по лінії фронту.

Криволап вважає, що Путін все ж не прийме перемир'я, запропоноване Зеленським, адже це суперечить принципам гібридної війни, якими керується РФ.

Авіаційний експерт пояснив, що одна з основних стратегій ведення війни - використання пропаганди і терору через соціальні мережі та балістичні удари по українських містах.

Тимчасове перемирʼя - новини за темою

Як писав Главред, 19 квітня ввечері, Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Попри обіцянки Кремля, штурми та зіткнення на фронті тривали. Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни використали "великоднє перемир’я" для перегрупування сил, підведення резервів і техніки з метою підготовки до нових штурмів.

У неділю, 20 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує Росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.

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Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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