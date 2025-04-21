Чим може бути небезпечне 30-денне перемир’я: експерт описав загрозу

Ключові тези:
- Кількість атак на фронті може зрости
- РФ, ймовірно, не прийме перемирʼя Зеленського
Україна пропонує Росії відмовитись від далекобійних ударів по цивільній інфраструктурі щонайменше на місяць. У разі, якщо Москва погодиться на таку пропозицію, кількість атак на лінії фронту може зрости. Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі КИЇВ24.
Він зазначив, якщо РФ прийме пропозицію щодо "цивільного" перемирʼя, то ситуація в українських містах може дещо полегшитися — адже країна стикається з гострою нестачею засобів ППО для перехоплення ворожих балістичних ракет.
Водночас існує ризик, що загарбники можуть бити "Шахедами" чи іншими ракетними системами по лінії фронту.
Криволап вважає, що Путін все ж не прийме перемир'я, запропоноване Зеленським, адже це суперечить принципам гібридної війни, якими керується РФ.
Авіаційний експерт пояснив, що одна з основних стратегій ведення війни - використання пропаганди і терору через соціальні мережі та балістичні удари по українських містах.
Тимчасове перемирʼя - новини за темою
Як писав Главред, 19 квітня ввечері, Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я", яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Попри обіцянки Кремля, штурми та зіткнення на фронті тривали. Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни використали "великоднє перемир’я" для перегрупування сил, підведення резервів і техніки з метою підготовки до нових штурмів.
У неділю, 20 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує Росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження.
Інші новини:
- Великоднє перемир'я завершилося, РФ запустила ракети і дрони: де пролунали вибухи
- Майже 100 ракет і дронів РФ запустила по Україні після перемир'я - ситуація в регіонах
- Армія РФ просувалися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я" – воїн ЗСУ
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред