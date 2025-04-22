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"Це були його особисті гроші": Папа Франциск таємно допоміг ЗСУ дронами

Даяна Швець
22 квітня 2025, 10:29
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Розкрито невідомий вчинок Папи Франциска на користь України.
Зеленский, Папа, ВСУ, дрон
Папа Римський Франциск таємно профінансував придбання дронів ЗСУ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Про що мова:

  • Наприкінці 2023 року Папа Франциск профінансував придбання дронів для 93-ї бригади "Холодний Яр"
  • Допомога була надана особисто Папою Римським Франциском, а не Ватиканом

Наприкінці 2023 року Папа Римський Франциск в таємниці від світу допоміг придбати дрони для 93-ї бригади "Холодний Яр". Після такого благодійного кроку його ознаменували "Таємним Сантою". Однак, як розповів журналіст Олександр Зінченко у Facebook, про допомогу стало відомо лише після смерті релігійного діяча 21 квітня.

Він розповів, як у грудні 2023 року 93 бригада "Холодний Яр" оголосила збір, але рухався він дуже повільно, тому волонтери почали переживати, чи вдасться закупити все необхідне до новорічних свят. Саме у найбільш відповідальний момент Олександру Зінченку зателефонувала довірена особа Папи Римського та запропонувала допомогу.

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"Це було зроблено з відома і благословення Папи Франциска на умовах конфіденційності до певного моменту. Це були його особисті гроші. Не Ватикану", — наголосив журналіст.

Спершу волонтери придбали два дрони завдяки збору, а через деякий час Папа Франциск оплатив ще й третій дрон, який хотіли назвати на його честь, але "вирішили, що хтось міг би здогадатися". Таким чином у БПлА з'явилося ймення "Санта", а благодійника назвали "Таємним Сантою".

"Коли довірена особа, яка передала гроші, знайде можливим і доречним прокоментувати цю історію публічно — вона це зробить. Сьогодні для цієї людини — день втрати близької людини і друга. Тому я б дуже просив ввічливо витримати паузу", — зазначив Зінченко.

Окрім цього, журналіст також нагадав і про іншу доброчинність Папи. Як приклад Зінченко навів інтерв'ю Кирила Буданова для УП 24 жовтня 2022 року, у розмові з журналістами голова української розвідки натякнув на участь Папи Римського в обміні військовополонених.

"Папа Римський на зустрічі з єзуїтами акуратно розповів про свою участь в обміні військовополоненими. Франциск майже прямим текстом сказав, що мав зустріч із вами, і джерела, наближені до католицької церкви, підтверджують факт вашої зустрічі з Папою. Розкажіть про вашу розмову з Папою Франциском", — запитали тоді голову ГУР.

Буданов зазначив тоді, що в межах своєї роботи спілкується багато з ким, зокрема з Ватиканом, проте поки не може розкрити всіх деталей.

Помер Папа Римський Франциск - що відомо

Як раніше повідомлялося, Папа Римський Франциск раніше перебував у тяжкому стані в лікарні і навіть був виписаний. Однак, попри старання лікарів, він помер 21 квітня у Ватикані.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів правду про останню зустріч з Папою. За його словами, понтифік виглядав дуже хворим - він висловив співчуття у зв'язку зі смертю понтифіка.

Після смерті Папи обговорюються можливі наступники, серед яких виділяється український єпископ Микола Бичок. Йому 45 років, він народився в Тернополі, належить до ордену редемптористів і має досвід служіння в Україні, США та Австралії. У 2023 році Бичок отримав кардинальський титул і право голосу на конклаві.

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Хто такий Папа Франциск?

Франциск - 266-й Папа Римський із 13 березня 2013 року. Ординарій українських греко-католиків у Аргентині з 1998 року. Перший понтифік-єзуїт.
6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанину в Бучі та підняв український прапор.
15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п'ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.
18 листопада 2022 року Папа Франциск вкотре назвав російське вторгнення в Україну "конфлікт в Україні", заявивши, що Ватикан готовий виступити посередником, щоб зупинити конфлікт в Україні.

25 серпня 2023 року Папа Римський заявив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії".
9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому місяці у інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією, пише Вікіпедія.

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