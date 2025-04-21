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У небі над Львівщиною кружляв загадковий літак: що це було насправді

Руслана Заклінська
21 квітня 2025, 23:11оновлено 21 квітня, 23:42
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У Львівській області міг здійснили випробувальний політ літак дальнього радіолокаційного виявлення.
У небі над Львівщиною кружляв загадковий літак: що це було насправді
Шведський літак-розвідник здійснив перший політ над Львівщиною / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, скріншот

Що відомо:

  • Над Львівщиною помітили літак
  • Ймовірно, ним був шведський літак Saab 340 AEW&C
  • Saab 340 оснащений радаром з дальністю виявлення до 400 км

У понеділок, 21 квітня, у небі над Львівською областю здійснив свій перший випробувальний політ літак раннього радіолокаційного виявлення типу Saab 340 AEW&C. Його Україні передала Швеція. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко та ресурс Clash Report.

Міністерство оборони Швеції під час оголошення про передавання цих літаків заявило, що Saab 340 AEW&C надасть Україні "абсолютно нові можливості" в сфері повітряної розвідки та бойового керування цілями. Літак оснащений сучасними радіолокаційними системами, які дозволяють йому виявляти повітряні та морські об’єкти на відстані до 400 км, що значно підвищує ефективність виявлення і відслідковування загроз.

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Особливо важливою є можливість інтеграції Saab 340 AEW&C з винищувачами F-16, які Україна також має. В такій інтеграції літак може забезпечуючи раннє виявлення запусків крилатих ракет з території Росії. Це надасть Україні додаткові можливості для ефективного реагування на повітряні загрози і стане важливим елементом для зміцнення її повітряної оборони.

У небі над Львівщиною кружляв загадковий літак: що це було насправді
Політ літака над Львівською областю / Фото: скріншот

Українські військові висловили обурення щодо публікацій у соцмережах про цей факт.

"(Навіщо неценз.) таке публікувати?" - запитав лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Водночас Telegram-канал українських OSINT-розслідувачів Exilenova спростував інформацію про патрулювання літака Saab 340 AEW&C у Львівській області. За їхніми даними, маршрут польоту вказує на типову діяльність літака-лабораторії Ан-26КПА або подібного типу, який міг здійснювати перевірку та калібрування аеронавігаційного обладнання.

Посилення оборонних можливостей України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Франція передасть Україні додаткові винищувачі Mirage, які вже успішно захищають небо від "Шахедів" та інших російських дронів. Президент Зеленський під час пресконференції з Еммануелем Макроном підкреслив, що кількість таких літаків буде збільшено.

Авіаексперт Богдан Долінце вважає, що альтернативою F-16 можуть стати європейські винищувачі — Mirage з Франції, Eurofighter Typhoon з Британії та Gripen зі Швеції. Mirage та Rafale можуть бути готові до застосування через 6–8 місяців, але з Gripen процес буде довшим через обмежену кількість літаків.

Крім цього, Сили безпілотних систем ЗСУ вперше продемонстрували лазерний комплекс "Тризуб", здатний знищувати ворожі дрони, ракети, авіацію та засліплювати техніку на відстані до 10 км. Наведення наразі здійснюється вручну, але очікується вдосконалення.

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Хто такий Андрій Цаплієнко?

Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України, пише Вікіпедія.

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