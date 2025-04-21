На місто летять десятки 'Шахедів': Одеса під ударами російських дронів

Росіяни вкотре запустили ударні дрони.

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Одеса під атакою дронів / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

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РФ атакує Одесу ударними дронами

В місті пролунали вибухи

Вночі у понеділок, 21 квітня, в Одесі було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста. Про це повідомляє Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Мер Одеси закликав жителів міста знаходитися в безпечних місцях.

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"В місті лунають вибухи! Триває масована атака ворожих БпЛА", - написав Труханов.

Повітряні сили ЗСУ о 22:00 попереджали про фіксацію руху групи безпілотників противника з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Николаевский Ванек", до Одеси з моря підлітають 26 ударних дронів. Він попередив містян, що буде гучно.

Наразі деталі атаки на Одесу та її наслідки невідомі. Місцева влада закликає зберігати спокій та очікувати на офіційну інформацію.

Shahed / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване "великоднє перемир'я" та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Вибухи прогриміли в низці міст.

Вранці 14 квітня в Харкові пролунав вибух - над містом був зафіксований ворожий БПЛА. Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

Нещодавно Путін визнав, що армія країни-агресора РФ завдає ударів по цивільній інфраструктурі. За його словами, удари по цивільних об'єктах завдають, якщо їх нібито використовують військові. Зокрема, він цинічно заявив, що у Сумах нібито відбувалося нагородження українських військових, які "скоювали злочини в Курській області".

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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