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Росіяни йшли закріплятися, а потрапили в полон: бійці НГУ поповнили обмінний фонд

Маріна Фурман
22 квітня 2025, 00:52
56
Полонені окупанти не могли назвати ані свого підрозділу, ані посад.
ВСУ, пленный РФ
Бійці НГУ поповнили обмінний фонд / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот з відео

Коротко:

  • Бійці НГУ взяли у полон групу російських піхотинців
  • Операцію провели на Купʼянському напрямку

Група російських піхотинців потрапила в полон до бійців НГУ на Куп’янському напрямку. Загарбники хотіли закріпитися на позиції, однак реалізацію ворожого плану зірвали українські захисники. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Півненко повідомив, що бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" взяли в полон чергову групу окупантів на Харківщині, які намагалися закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.

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"Підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців. Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", – написав Півненко.

Полонений 1968 року народження зазначив, що був відправлений на передову наприкінці грудня 2024 року, а зараз вже перебуває в українському полоні.

Інший "піхотинець", 1962 року народження, також опинився в армії наприкінці грудня 2024 року.

Полонені окупанти не могли назвати ані свого підрозділу, ані посад. Зі слів полонених, їхнім завданням було зайняти й закріпитися на позиції.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, підрозділи Збройних сил України поповнили обмінний фонд, взявши в полон дев'ятьох російських військових на Курському напрямку. Полоненим було надано своєчасну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що поблизу державного кордону на території Сумської області і на суміжній території РФ тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з прикордонних позицій у Курській області та прорватися на територію України.

Тим часом російські війська поступово відходять із західної частини Покровська після невдалої спроби перерізати трасу, що сполучає місто з Дніпропетровщиною. Водночас, за словами Віктора Трегубова, Покровський напрямок залишається найгарячішим.

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Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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