На 92 році життя помер Зураб Церетелі

Помер відомий діяч мистецтв Зураб Церетелі.

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Помер Зураб Церетелі / Колаж Главред, фото ТАСС

Коротко:

Хто повідомив про смерть Зураба Церетелі

Чим прославився чоловік

Художник-монументаліст, скульптор, президент Російської академії мистецтв Зураб Церетелі помер у віці 91 року.

Про це повідомило 22 квітня російське пропагандистське агентство "Інтерфакс", посилаючись на помічника художника Сергія Шагулашвілі.

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Дитячий басейн у Грузії / Фото Вікіпедія

"Так, це сталося сьогодні о пів на другу ночі", - сказав співрозмовник агентства.

Шагулашвілі додав, що рішення про прощання і похорон буде ухвалено пізніше.

Робота Зураба Церетелі / Фото Вікіпедія

Зураб Церетелі - автор понад п'яти тисяч творів живопису, графіки, скульптури, монументально-декоративного мистецтва (фрески, мозаїки, панно). Церетелі відомий як автор пам'ятника Петру I і монумента "Дружба навіки" в Москві, монумента "Добро перемагає зло" перед будівлею ООН у Нью-Йорку, "Народження нової людини" в Севільї, "Зруйнувати стіну недовіри" в Лондоні.

Будинок-музей Зураба Церетелі / Фото Вікіпедія

Він народився 4 січня 1934 року в Тбілісі. Засновник Московського музею сучасного мистецтва (1995), МВК РАХ, Галереї мистецтв Зураба Церетелі (2000) і Музею сучасного мистецтва в Тбілісі (Грузія, 2012).

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