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Однією "Імператрицею" на два стільці: Ірина Аллегрова набивається в друзі Аллі Пугачовій

13 червня 2022, 18:55

Співачка, схоже, не може визначитися, як ставитися до війни, яку РФ розгорнула в Україні.

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Аллегрова після розмови з пропагандисткою Симоньян про війну, подзвонила Пугачовій / Колаж

У РФ продовжують ділити артистів на "наших" і "не наших" - тих, хто проявив розсудливість і сміливість, і висловився проти війни в Україні, в країні-агресорі з азартом таврують зрадниками і піддають гонінням.

Злякавшись такої долі, співачка Ірина Аллегрова поспішила запевнити головну кремлівську пропагандистку Маргариту Симоньян, що вона "не з ними", маючи на увазі зірок, які покинули Росію на знак протесту.

Таку версію висловила рашистка Симоньян. Однак російський і грузинський "антипубліцист" і ведучий, Отар Кушанашвілі, який проявляє симпатію до втікачів, у своєму шоу заявив, що Аллегрова перестраховується.

Журналіст розповів, що відразу після розмови з Симоньян співачка подзвонила з точно такою ж промовою Аллі Пугачовій, яка покинула Росію, ледь в Україні почалася повномасштабна війна. "Симоньян каже, що їй подзвонила Ірина Аллегрова і сказала: "я з вами, а не з тими". Що мала на увазі Аллегрова, Я не знаю, але Симоньян впевнена, що вона зі "справжніми патріотами", а не з тими. Симоньян не знає, що через п'ять хвилин після розмови з нею Аллегрова з точно такими ж словами дзвонила Аллі Пугачовій", - розповів Кушанашвілі.

Примадонна та її чоловік, шоумен і комік Максим Галкін мають чітку антивоєнну позицію і засуджують військову політику Кремля.

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Раніше опальний Максим Галкін привітав свою країну з Днем Росії, підкресливши, що любить лише ту її частину, яка про талановитих людей і дитячі спогади.

У той же час російська співачка Алла Пугачова агресивно відреагувала на цькування чоловіка в РФ. Раніше вона зробила заяву, що заступиться за Галкіна і розповість багато цікавого про владу, якщо від коміка не відстануть.

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