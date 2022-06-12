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Максим Галкін з сумом привітав з Днем РФ "іншу Росію"

12 червня 2022, 18:55

Є земля, яка залишилася у коміка в серці, а є держава, де "дітей ставлять буквою Z".

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Максим Галкін сумно привітав з Днем РФ "іншу Росію" / instagram.com/maxgalkinru

Російський комік і шоумен Максим Галкін категорично засуджує військову політику Кремля і війну в Україні. При цьому артист продовжує зазначати - він любить свою країну, засуджує він лише владу, яка нею керує.

12 червня, коли в РФ відзначають День Росії, Галкін не залишився осторонь, і привітав свою країну зі святом. Однак підкреслив - існують дві Росії.

"У мене є моя Росія. Вона у мене в серці. Там багато всього. Агрус з куща і скрип мостин на старій дачі. І запах підмосковної електрички, на якій до дачі їхав. Це риболовля з татом. Моя школа на південному заході і зустріч там з Отцем Олександром Менем. Це Сахаров на трибуні З'їзду народних депутатів. Це Чулпан Хаматова в Грозі Островського. Це Ахеджакова і Басилашвілі. Це Калина червона Василя Шукшина. Це Лотман і Лихачов. Це поле, по якому біжить маленький Обломов у великому фільмі Михалкова, і музика Артем'єва, що звучить там. Це пісні Алли, Машини часу, ДДТ і Вертинського. Це діти з мого шоу Краще за всіх! Це мій дім і моя сім'я. Це Байкал і сопки Бурятії з мого дитинства, це шихан Куштау, на якому я обов'язково побуваю. Всього не перерахуєш.

Але є ще й інша Росія, в якій виганяли Сахарова з трибуни, в якій вбили отця Олександра Меня, в якій Шукшин - це тепер про поділ квартир в ефірі, а Михалков розповідає про заражених птахів з України; та Росія, де намагалися зрівняти з землею Куштау, де забороняють концерти ДДТ, а дітей ставлять буквою Z", - пише Галкін.

Привітання він супроводив відео, на якому в безкрайньому полі граються його діти. На ролик накладена пісня з кінофільму Раба любові "Где же ты, мечта".

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Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.

Російська співачка Алла Пугачова на цькування чоловіка реагує досить агресивно. Раніше вона зробила заяву, що заступиться за Галкіна і розповість багато цікавого про владу, якщо від коміка не відстануть.

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