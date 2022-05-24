"Якщо на Максима заведуть справу, то вже не зупинюся": Пугачова відреагувала на цькування чоловіка

Пугачова відреагувала на цькування чоловіка / скріншот

Висловлювання Максима Галкіна, який покинув Росію після вторгнення російських військ в Україну, росіяни сприйняли в багнети. Шоумен піддався жорсткій критиці.

Його дружина Алла Пугачова вважає за краще триматися осторонь від обговорень політики, але відомий публіцист Марат Гельман пролив світло на те, що відбувається всередині зоряної сім'ї. В YouTube-шоу "І грянул Грэм".

Він заявив, що Примадонна розуміє вагу свого голосу.

"Я почув:"якщо на Максима заведуть справу, то, тоді я почну говорити і вже не зупинюся". Вона, звичайно, не борець, не мислить себе громадським діячем. У неї позиція емпатії жінки, яка переживає за людей", — поділився Гельман.

читайте такожПосивілий Максим Галкін вперше вийшов на зв'язок після критики війни в УкраїніНагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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