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"Я не з цими всіма": Аллегрова відзвітувала перед Симоньян про підтримку війни в Україні

8 червня 2022, 13:03

Російська співачка засудила колег, які покинули РФ.

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Аллегрова відзвітувала перед Симоньян про підтримку війни в Україні / скріншот

Російська співачка підтримує війну в Україні і не збирається їхати з РФ. Пропагандистка Маргарита Симоньян запевняє, що Аллегрова подзвонила їй особисто і запевнила, що "вона на їхньому боці".

На російському ТБ Симоньян заявила, що Алегрова підтримує всіх артистів, які залишилися в Росії і допомагає біженцям. А колегами, які покинули РФ, осудивши війну в Україні, виконавиця більше не хоче мати нічого спільного.

"Ірина Аллегрова дзвонить вчора Тиграну на телефон, а чоловік був в іншій кімнаті, я взяла трубку. Вона каже: "Ой, Маргарит, ще краще, що ти. Я подзвонила, щоб сказати вам з Тиграном, щоб ви знали, що я не з ними. Щоб ви випадково не подумали, що ось ці всі — не будемо перераховувати) - і ми всі з ними. Я хочу, щоб ви і народ знали, що я зі своїм народом, я в іншому таборі, я не з цими всіма", - розповіла Симоньян.

Раніше російська співачка Жасмин висловилася про колег, які виїхали з РФ, засудивши війну в Україні. Вона залишати країну не збирається.

читайте також"Гавкати свою Батьківщину - це зрадити свою матір": путініст Газманов "рве сорочку" за РосіюБільш того, вона не переживає через відхід західних брендів, ресторанів, так як вважає, що російська продукція не гірше.

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