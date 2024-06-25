Лорак старіє і стає схожа на ботоксну діву.

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Ані Лорак не перестає дивувати / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Зрадниця України Ані Лорак, яка не звертає увагу на військовий напад Росії на Україну, стала посміховиськом через свій зовнішній вигляд. Зокрема, її висміяли за те, який вигляд вона має без макіяжу.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, Лорак була на водних процедурах, а потім з'явилася з тюрбаном із рушника на голові, без макіяжу і в окулярах. "Змила штукатурку і перетворилася на звичайну тітку", - кепкують з Лорак.

Лорак перетворюється на звичайну тітку / Скріншот 7 днів

Як відомо, Лорак зараз поводить свою відпустку на турецькому курорті в Бодрумі. Вона незважаючи ні на що, відпочиває в розкішному і найдорожчому готелі регіону разом зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку.

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Раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

Також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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