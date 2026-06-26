Злата Огневич розповіла, як їй відмовив Віталій Козловський

Коротко:
- У чому співачці відмовив Козловський
- З ким вона дружить
Відома українська співачка Злата Огневич розповіла про те, як їй відмовив популярний український співак Віталій Козловський.
Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ", пише 1+1.
Співачка згадала, як Віталій Козловський відмовив їй у спільній композиції.
"Я пам’ятаю, коли готувала пісню "На нашому поверсі", ми записали з Віталієм Козловським демо. А він потім відмовився", — розповіла вона.
За словами Огневич, у шоу-бізнесі у неї є друзі. Так, співачка дружить із Shumei, Тонею Матвієнко та Оленою Омаргалієвою. А ось у справжню міцну дружбу між зірковими колегами вона все ж не вірить.
"Якась міцна дружба трапляється дуже й дуже рідко, і артисти мають бути з різних полюсів. Бо конкуренція та постійна гонитва за чимось високим і великим вносить корективи у стосунки", – зазначила зірка.
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Про особу: Злата Огневич
Злата Огневич — українська співачка та політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
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