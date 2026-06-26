Злата Огневич розповіла, як їй відмовив Віталій Козловський

Злата Огевич розповіла, що у неї є друзі в шоу-бізнесі.

https://glavred.net/starnews/zlata-ognevich-rasskazala-kak-ey-otkazal-vitaliy-kozlovskiy-10775945.html Посилання скопійоване

Злата Огневич розповіла про дивну ситуацію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Коротко:

У чому співачці відмовив Козловський

З ким вона дружить

Відома українська співачка Злата Огневич розповіла про те, як їй відмовив популярний український співак Віталій Козловський.

Про це вона розповіла в програмі "ЖВЛ", пише 1+1.

відео дня

Співачка згадала, як Віталій Козловський відмовив їй у спільній композиції.

Злата Огневич розповіла про вчинок Козловського, фото ТЕТ

"Я пам’ятаю, коли готувала пісню "На нашому поверсі", ми записали з Віталієм Козловським демо. А він потім відмовився", — розповіла вона.

За словами Огневич, у шоу-бізнесі у неї є друзі. Так, співачка дружить із Shumei, Тонею Матвієнко та Оленою Омаргалієвою. А ось у справжню міцну дружбу між зірковими колегами вона все ж не вірить.

"Якась міцна дружба трапляється дуже й дуже рідко, і артисти мають бути з різних полюсів. Бо конкуренція та постійна гонитва за чимось високим і великим вносить корективи у стосунки", – зазначила зірка.

Злата Огневич / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.

Раніше також у терористичній Росії ніяк не залишають у спокої співачку Софію Ротару, яка підтримує Україну, коли йдеться про напад терориста Путіна.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Злата Огневич Злата Огневич — українська співачка та політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред