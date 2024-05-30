"Ну що, Настя?": Потапа захейтили за зловтіху через смерть Заворотнюк

Український продюсер Потап укотре потрапив у скандал.

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Потап висловився про смерть Заворотнюк / Колаж Главред, фото Instagram/real_potap, АГН Москва

Український артист і продюсер Потап, який останнім часом не вилазить зі скандалів, вкотре потрапив у неприємну ситуацію.

Цього разу, на Потапа накинулися користувачі соціальної мережі Instagram за пост про Анастасію Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 березня.

Так, пропагандистські ЗМІ встигли заскринити сторіс Потапа, де він висловився щодо Заворотнюк. "Ну що, Настя. Весело було грати в образі, який виставляв українок тупими? Добре, що більше не зіграєш", - написав Потап на фото із Заворотнюк.

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Потап висловився про смерть Заворотнюк / Скріншот телеграм-каналу "Щоденники знаменитостей"

У швидкості Потап видалив сторіз, але на його сторінці з'явилися захисники російської актриси, які стали критикувати дії продюсера.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Потапа захейтили за пост про Заворотнюк / Скриншот Instagram/real_potap

Потапа захейтили за пост про Заворотнюк / Скриншот Instagram/real_potap

Потапа захейтили за пост про Заворотнюк / Скриншот Instagram/real_potap

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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