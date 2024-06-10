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Новий старий наречений: Брітні Спірс повернулася до колишнього - ЗМІ

Анна Підгорна
10 червня 2024, 02:30
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Джейсон Тревік дуже подобається близьким поп-зірки, і вони вбачають у нещодавній зустрічі колишніх коханих хороший знак.
Брітні Спірс
Брітні Спірс новини - Брітні Спірс відновила спілкування з екснареченим Джейсоном Тревіком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська співачка Брітні Спірс уже майже рік, як холостячка - у серпні минулого року вона розлучилася зі своїм третім чоловіком, актором і фітнес-тренером Семом Асгарі, після семи років разом. А вже у вересні стало відомо, що поп-зірка завела сумнівний роман із Полом Річардом Солізом, який має судимості та раніше працював різноробочим у їхньому з Асгарі будинку.

У травні пара побилася в одному з готелів Лос-Анджелеса, Бріт зламала ногу, і після цього Соліз зник з її поля зору. Однак під час її нещодавньої подорожі до Лас-Вегасу, на її горизонті виник новий чоловік.

Точніше цей чоловік добре відомий Спірс - це Джейсон Тревік, з яким співачка мала ділові та романтичні стосунки з 2009 по 2013 рік. Пара навіть була заручена, але до весілля справа так і не дійшла.

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Та між Джейсоном і Брітні збереглися теплі стосунки. І коли вона приїхала в Лас-Вегас і запропонувала Тревіку відпочити разом, він з радістю погодився. Разом вони провели щонайменше один вечір у готельному комплексі Resorts World, повідомляє видання TMZ.

Однак про відновлення романтики, за словами інсайдерів, говорити ще зарано - близьке оточення Спірс схвалює Тревіка, і було б раде, якби вони знову були разом, але поки що ні Бріт, ні Джейсон "не дивляться в цьому напрямку".

Хто така Брітні Спірс?

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

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Також голлівудська акторка Ніколь Кідман розкрила подробиці свого розлучення з Томом Крузом. Вони були разом понад 10 років, і розрив для зірки обернувся справжньою катастрофою.

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