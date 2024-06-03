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Зірка популярного серіалу "Бріджертони" здійснила камінг-аут

Анна Підгорна
3 червня 2024, 20:28
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"Крессида Каупер" вийшла з шафи з гордо піднятою головою.
Джессіка Медсен
Джессіка Медсен з Бріджертонів зізналася в бісексуальності / колаж: Главред, фото: instagram.com/jess_mads

Щорічний місяць Прайду традиційно надихає людей по всьому світу заявити відкрито і з гордістю про свою сексуальну приналежність та/або ідентичність. Не залишилася осторонь і англійська акторка Джессіка Медсен - зірка історико-драматичного серіалу "Бріджертони".

У своєму блозі в Instagram Медсен повідомила, що бісексуальна. Ба більше - що у неї є партнерка, в яку вона шалено закохана.

"Я кохаю жінку і голосно та гордо хочу про це заявити!" - написала артистка і опублікувала відео, на якому вона позує з обличчям, прикрашеним у кольорах прапора LGBTQ(A+)-спільноти.

відео дня

Джессіка Медсен зіграла в перших трьох сезонах серіалу "Бріджертони", події якого відбуваються на початку 19 століття в Англії, Крессіду Каупер - пліткарку і суперницю дебютантки Дафни Бріджертон. Персонаж Медсен відомий своєю зухвалою вдачею і незвичайними вбраннями.

Джессіка Медсен
Джессіка Медсен з Бріджертонів зізналася в бісексуальності / instagram.com/jess_mads

Серіал "Бріджертони"

Бріджертони - популярний серіал від Netflix, дія якого відбувається у вищому суспільстві альтернативного Лондона епохи Регентства (початок 19 століття). Події обертаються навколо чотирьох братів і чотирьох сестер сім'ї Бріджертонів, їхніх пошуків кохання та місця під сонцем. Перша серія "Бріджертонів" вийшла в грудні 2020 року. Наразі відзнято 3 сезони і серіал продовжено на четвертий. Має спін-офф - мінісеріал "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".

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