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"Нервовий зрив": Ніколь Кідман розповіла, як розлучалася з Томом Крузом

Дмитро Відоменко
3 червня 2024, 02:00
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Зіркова пара Ніколь Кідман і Том Круз перебувала у шлюбі понад 10 років. Як каже акторка, розлучення їй далося винятково і катастрофічно важко.
Том Круз, Ніколь Кідман
Ніколь Кідман згадала розлучення з Томом Крузом / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарна й оскароносна голлівудська акторка Ніколь Кідман зізналася, що дуже важко пережила розлучення наприкінці 1990-х із зіркою Голлівуду Томом Крузом. Про це вона розповіла в інтерв'ю профільному виданню The Hollywood Reporter.

Зокрема, Кідман пригадала, як на початку 2000-х легендарний режисер Девід Фінчер пропонував їй головну роль у трилері "Кімната страху". Однак та переживала важкий період після розлучення з Крузом і роль зрештою відійшла не менш легендарній акторці Джоді Фостер.

Хто така Сурі Круз

Сурі Круз - американська знаменитість, донька американських акторів Кеті Голмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю донькою.

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"Мені було дійсно погано. Я розуміла, що в мене нервовий зрив. І Джоді взяла гору, слава Богу", - розповіла вона.

Кідман і Круз були одружені з 1990 по 2001 рік. Біологічних дітей у пари не було. Втім, вони всиновили дівчинку і хлопчика. Белла стала частиною їхньої сім'ї 1992 року, а Коннор - через три роки.

Нагадаємо, у травні 2023 року відому латиноамериканську поп-співачку Шакіру помітили разом під час одних із перегонів Формули-1 - на Гран-прі Маямі - якраз у компанії Тома Круза . Двоє знаменитостей були в темних сонцезахисних окулярах і широко посміхалися фотографам.

Потім Круз недовго зустрічався з Ельсіною Хайровою - донькою депутата Держдуми країни-агресора РФ і колишньою дружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова.

До цього Том Круз тричі був одружений - з акторкою Мімі Роджерс, голлівудською зіркою Ніколь Кідман (у них двоє дітей - донька Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні) і з акторкою Кеті Холмс (у них донька Сурі).

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