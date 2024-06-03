"Нервовий зрив": Ніколь Кідман розповіла, як розлучалася з Томом Крузом

Легендарна й оскароносна голлівудська акторка Ніколь Кідман зізналася, що дуже важко пережила розлучення наприкінці 1990-х із зіркою Голлівуду Томом Крузом. Про це вона розповіла в інтерв'ю профільному виданню The Hollywood Reporter.
Зокрема, Кідман пригадала, як на початку 2000-х легендарний режисер Девід Фінчер пропонував їй головну роль у трилері "Кімната страху". Однак та переживала важкий період після розлучення з Крузом і роль зрештою відійшла не менш легендарній акторці Джоді Фостер.
Хто така Сурі Круз
Сурі Круз - американська знаменитість, донька американських акторів Кеті Голмс і Тома Круза. Том Круз і Кеті Холмс були щасливі разом кілька років тому. Однак його стосунки з Кеті та його донькою Сурі закінчилися, коли пара розлучилася. Шлюб тривав лише шість років. Том Круз не спілкується зі своєю донькою.
"Мені було дійсно погано. Я розуміла, що в мене нервовий зрив. І Джоді взяла гору, слава Богу", - розповіла вона.
Кідман і Круз були одружені з 1990 по 2001 рік. Біологічних дітей у пари не було. Втім, вони всиновили дівчинку і хлопчика. Белла стала частиною їхньої сім'ї 1992 року, а Коннор - через три роки.
Нагадаємо, у травні 2023 року відому латиноамериканську поп-співачку Шакіру помітили разом під час одних із перегонів Формули-1 - на Гран-прі Маямі - якраз у компанії Тома Круза . Двоє знаменитостей були в темних сонцезахисних окулярах і широко посміхалися фотографам.
Потім Круз недовго зустрічався з Ельсіною Хайровою - донькою депутата Держдуми країни-агресора РФ і колишньою дружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова.
До цього Том Круз тричі був одружений - з акторкою Мімі Роджерс, голлівудською зіркою Ніколь Кідман (у них двоє дітей - донька Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні) і з акторкою Кеті Холмс (у них донька Сурі).
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Більше не маленьке ведмежа: який зараз вигляд має прийомний син Кідман і Круза
- День народження Тома Круза: 5 найнезвичайніших ролей харизматичного іменинника
- Том Круз планує зняти фільм у космосі за 200 млн доларів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред