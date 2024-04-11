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Новий королівський малюк: 53-річна королева Ранія вперше стане бабусею

Анна Підгорна
11 квітня 2024, 20:13
Наслідний принц Йорданського Хашимітського Королівства готується стати батьком.
Принц Хусейн, принцеса Раджва, королева Ранія
Син королеви Ранії стане батьком - принц Хусейн із дружиною чекають на дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/alhusseinjo

Йорданська королівська сім'я вже влітку 2024 року побільшає - кронпринц Хусейн ібн Абдалла і його дружина, принцеса Раджва аль-Хусейн, незабаром вперше стануть батьками. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті сім'ї.

"Королівський Хашимітський двір радий повідомити, що Їхні Королівські Високості спадкоємний принц Аль-Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва Аль-Хусейн очікують на свою першу дитину цього літа", - йдеться в оголошенні.

29-річний принц і перший спадкоємець йорданського трону Хусейн ібн Абдалла одружився з Раджвою аль-Хусейн, у дівоцтві Аль-Саїф, у червні 2023 року. На розкішному весіллі була присутня безліч знатних гостей, зокрема й принц і принцеса Уельські Вільям і Кетрін.

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Майбутня дитина принца Хусейна - перший онук королеви Ранії і короля Абдалли II. До свого імені він носитиме приставку "ібн Хусейн", якщо народиться хлопчик, або "бінт Хусейн", якщо буде дівчинка. Згідно з порядком успадкування йорданського престолу, в лінії перебувають лише чоловіки.

Принц Хусейн, принцеса Раджва
Син королеви Ранії стане батьком - принц Хусейн із дружиною чекають на дитину / twitter.com/RHCJO

Хто така королева Ранія?

Королева Ранія або Ранія аль-Абдалла - королева Йорданії (з березня 1999), дружина короля Абдалли II, матір наслідного принца Королівства Йорданії і ще трьох королівських дітей. Письменниця. Виступає на захист прав жінок. Крім громадської діяльності широко відома своїми стильними луками.

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Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон зайняла місце принца Вільяма після новин про її хворобу. Британці однозначно віддають перевагу принцесі Уельській.

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