Кейт Міддлтон зайняла місце принца Вільяма

Британці активно відреагували на новину про здоров'я Кейт Міддлтон.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон переживають непрості часи / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Британська принцеса Кейт Міддлтон обігнала свого чоловіка принца Вільяма як найпопулярнішого члена королівської сім'ї Великої Британії після її емоційної заяви про рак.

За інформацією The New York Post, у заздалегідь записаному відеоролику, опублікованому 22 березня, принцеса Уельська розповіла світові про свої проблеми зі здоров'ям, заявивши, що лікарі виявили у неї рак під час планової операції на черевній порожнині в січні.

Згідно з опитуванням британського YouGov, 42-річна Міддлтон відтоді стала найулюбленішим членом королівської сім'ї в період з лютого по квітень цього року.

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Ще в лютому, до того, як її діагноз став відомим усьому світові, принц Уельський мав сильний рейтинг - 77% як найулюбленіший член королівської сім'ї Великої Британії, а його дружина слідувала за ним на другому місці з 74%.

Але на початку квітня рейтинг мами трьох дітей збільшився через кілька днів після її шокуючого оголошення про рак, внаслідок чого її популярність зросла до 76%, а популярність Вільяма впала до 73%.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Ба більше, третім за популярністю членом королівської сім'ї є тітка Вільяма, принцеса Анна. Вона подобається 71% населення Великої Британії, що доводить, наскільки вона популярна.

На четвертому місці - король Чарльз III, який сам зараз бореться з раком.

Рейтинг популярності 75-річного монарха на батьківщині становить 63%, а рейтинг його молодшого брата принца Едварда, герцога Единбурзького, становить 54%.

За нею йде дружина короля, королева Камілла, з рейтингом 50%.

Кейт Міддлтон - новини про здоров'я принцеси:

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

Раніше також принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

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