Нові стосунки та материнство: Цимбалару розповіла, що зараз у неї на серці

Зірка "Жіночого лікаря" також зізналася, чому її все ще помічають поруч із колишнім чоловіком.

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Анастасія Цимбалару особисте життя - акторка розповіла про ексчоловіка і плани / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

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У березні 2024 року, після десяти років разом, українські актори Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов оголосили про розставання. Втім, артистку в компанії колишнього чоловіка можна побачити навіть через рік - нерідко колишні закохані перетинаються в професійному плані. Зараз, наприклад, вони разом грають у виставі.

При цьому Цимбалару зазначає: нічого романтичного між нею і Баклановим не залишилося - вони розійшлися мирно і в добрих стосунках, і обидва вже відпустили спільне минуле. Про це Анастасія розповіла в інтерв'ю для шоу "Ближче до зірок".

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"У нас є репетиції, вистави, ми періодично бачимось. Ми в нормальних стосунках. Тому, думаю, що можна сміливо вже відпустити одне одного у вільне плавання. Залишити цю тему в спокої і продовжувати жити своє насичене життя", - каже акторка.

Анастасія Цимбалару особисте життя - акторка розповіла про ексчоловіка та плани / Скриншот YouTube

Цимбалару також зізналася, що зараз вона самотня. Втім, це не заважає їй будувати плани: артистка бачить себе дружиною і матір'ю, і заради сім'ї буде готова відсувати роботу на другий план.

"Я не кар'єристка, стовідсотково в мене немає на меті бути тільки номер один. Ні, я хочу бачити себе і за чоловіком, хочу бачити себе мамою, але зараз ні, не знайомляться взагалі. От останні два місяці повна тиша", - поділилася зірка.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару були разом 10 років / instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Хто така Анастасія Цимбалару? Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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