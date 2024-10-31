"Нова" дружина Віктора Павліка шокувала співака

Коротко:
- Катя Репяхова не попередила Віктора Павліка, що йде в салон
- Дружина артиста зважилася на кардинальне перетворення, чим шокувала його
- Реакцію чоловіка Репяхова встигла зафільмувати
Українська блогерка, бізнесвумен, концертна директорка та дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова має дуже насичений графік: заняття із сином, робота, піклування про чоловіка та дім - усе це вона старанно виконує щодня.
Втім, у всій цій метушні вона не забуває балувати і себе. Так у своєму блозі в Instagram Репяхова поділилася, що зважилася на "перезавантаження" образу, яке "повернуло їй радість в очах".
Катя вирушила до салону, де змінила зачіску - обрізала волосся до плечей і пофарбувала його у світліший тон у модній техніці аir-touch. Також їй зробили легкий макіяж. Перевтілення вийшло дуже вдалим - дружина Віктора Павліка стала ще більш сяючою, ніж раніше.
Цілком очевидно, що своїм походом до салону Репяхова залишилася дуже задоволена. Нова яскрава Катя припала до душі і її чоловікові - в сторіс вона показала щире здивування і захоплення на обличчі музиканта, коли він вперше побачив свою кохану. Про свої плани на зміни блогерка не повідомляла, тому вони стали справжнім сюрпризом для Віктора Павліка.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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