"Нова" дружина Віктора Павліка шокувала співака

Катерина Репяхова вміє робити своєму зоряному чоловікові сюрпризи, що запам'ятовуються.

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Катерина Репяхова змінила імідж - який тепер вигляд має Катя Репяхова / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Катя Репяхова не попередила Віктора Павліка, що йде в салон

Дружина артиста зважилася на кардинальне перетворення, чим шокувала його

Реакцію чоловіка Репяхова встигла зафільмувати

Українська блогерка, бізнесвумен, концертна директорка та дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова має дуже насичений графік: заняття із сином, робота, піклування про чоловіка та дім - усе це вона старанно виконує щодня.

Втім, у всій цій метушні вона не забуває балувати і себе. Так у своєму блозі в Instagram Репяхова поділилася, що зважилася на "перезавантаження" образу, яке "повернуло їй радість в очах".

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Катя вирушила до салону, де змінила зачіску - обрізала волосся до плечей і пофарбувала його у світліший тон у модній техніці аir-touch. Також їй зробили легкий макіяж. Перевтілення вийшло дуже вдалим - дружина Віктора Павліка стала ще більш сяючою, ніж раніше.

Цілком очевидно, що своїм походом до салону Репяхова залишилася дуже задоволена. Нова яскрава Катя припала до душі і її чоловікові - в сторіс вона показала щире здивування і захоплення на обличчі музиканта, коли він вперше побачив свою кохану. Про свої плани на зміни блогерка не повідомляла, тому вони стали справжнім сюрпризом для Віктора Павліка.

Віктор Павлік у шоці від оновленої дружини / instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова до і після / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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