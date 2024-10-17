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Ремісія закінчилася: дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям

Олена Кюпелі
17 жовтня 2024, 13:13
862
Молода дружина Віктора Павліка проходила лікування в Німеччині від свого хронічного захворювання.
Катерина Репяхова
Катерина Репяхова поділилася особистим/ колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Молода дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася несподіваними проблемами зі здоров'ям.

Як розповіла Репяхова на своє сторінці в Instagram, до неї повернулася її стара хвороба. Зокрема, у блогерки стався гострий напад циститу, і жодні ліки не допомагають.

Вона додає, що цілих п'ять років хвороба не заважала Катерині, але ось повернулася знову.

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"У мене гострий напад циститу. П'ять років у ремісії і рецидив... Насамперед дуже сильно боляче психологічно. Жодні ліки не допомагають, або дуже мало...", - написала вона.

Хто такий Віктор Павлік?

Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

На думку молодої жінки, рецидив хвороби спровокував стрес.

Репяхова розповіла про хворобу
Репяхова розповіла про хворобу / Скриншот Instagram/repyahovakate

"Таким боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала, що зараз моє здоров'я просто полетіло. Бережіть свою нервову систему, як можете", - порадила блогерка.

До слова, виявилося, що дружина Віктора Павліка робила спеціальну процедуру, щоб уникнути рецидиву хвороби.

Вона також додає, що, мабуть, настав час повторити щеплення, яке вона робила в Німеччині.

Репяхова поскаржилася на здоров'я
Репяхова поскаржилася на здоров'я / Скриншот Instagram/repyahovakate

"Такі флешбеки в минуле життя, коли був хронічний цистит. Це було не життя... Я шукала лікування по всьому світу і знайшла в Німеччині. Виходить, що від першого щеплення минуло 6,5 років. Це дуже хороший результат. Як мине запалення, буду знову робити щеплення", - поділилася вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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