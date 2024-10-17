Ремісія закінчилася: дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям

Молода дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, поділилася несподіваними проблемами зі здоров'ям.
Як розповіла Репяхова на своє сторінці в Instagram, до неї повернулася її стара хвороба. Зокрема, у блогерки стався гострий напад циститу, і жодні ліки не допомагають.
Вона додає, що цілих п'ять років хвороба не заважала Катерині, але ось повернулася знову.
"У мене гострий напад циститу. П'ять років у ремісії і рецидив... Насамперед дуже сильно боляче психологічно. Жодні ліки не допомагають, або дуже мало...", - написала вона.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
На думку молодої жінки, рецидив хвороби спровокував стрес.
"Таким боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала, що зараз моє здоров'я просто полетіло. Бережіть свою нервову систему, як можете", - порадила блогерка.
До слова, виявилося, що дружина Віктора Павліка робила спеціальну процедуру, щоб уникнути рецидиву хвороби.
Вона також додає, що, мабуть, настав час повторити щеплення, яке вона робила в Німеччині.
"Такі флешбеки в минуле життя, коли був хронічний цистит. Це було не життя... Я шукала лікування по всьому світу і знайшла в Німеччині. Виходить, що від першого щеплення минуло 6,5 років. Це дуже хороший результат. Як мине запалення, буду знову робити щеплення", - поділилася вона.
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Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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