"Нове кохання": Єфросиніна похвалилася сумкою за 65 тисяч

Маша Ефросинина купила сумку за 65 000 гривен.

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Маша Єфросиніна похвалилася покупкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Коротко:

Єфросиніна показала нову сумку

Скільки вона коштує

Українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна, тепер уже не в образі блондинки, похвалилася новою сумочкою від відомого французького модного дому Celine.

На своїй сторінці в Instagram, Єфросиніна показала невелику сумочку коричневого кольору.

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Єфросиніна показала дорогу сумку / Фото Instagram/mashaefrosinina

"Це малятко - моє нове кохання", - ділиться вона.

До слова, "кохання" обійшлося ведучій у копієчку.

Сумка французького бренду / Фото https://closet2closet.eu/

Вартість сумочки становить 1350 євро (65 000 гривень).

інфографіка Єфросиніна / інфографіка: Главред

Нову річ Єфросиніна придбала через байєра.

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Як раніше писав Главред, напередодні Єфросиніна повідомила, що стала жертвою вірусу, на який зараз хворіє багато хто. Симптоми виявилися настільки сильними, що їй потрібна була професійна допомога медиків.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву в стосунках.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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