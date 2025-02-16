Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має донька Маші Єфросиніної
- Як її називає сама ведуча
Українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна показала фото своєї старшої доньки Нани, яка забороняє мамі показувати себе в соціальних мережах і уникає публічності.
На своїй сторінці в Instagram, ведуча виклала фото з молодою жінкою і підписала його: "З днем народження, головна дівчинка мого життя. 21".
Дочка Єфросиніної не публічна, тому її фото - рідкість у блозі ведучої.
Тим часом за рідкісним фото можна побачити, як змінилася дівчина і як вона стала схожа на свою матір.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що Маша Єфросиніна розкрила секрет, який тримала при собі майже три десятиліття - через сором і страх осуду з боку колег і близьких. Заговорила вона лише для того, щоб підтримати тих, чий голос сьогодні ледь чути - жінок, які пережили сексуальне насильство.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву в стосунках.
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Хто така Маша Єфросиніна?
Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.
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