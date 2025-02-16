Копія мама: Єфросиніна показала рідкісне фото дорослої доньки

Маша Єфросиніна показала свою дорослу доньку від Тимура Хромаєва.

https://glavred.net/stars/efrosinina-pokazala-redkoe-foto-vzrosloy-docheri-10639991.html Посилання скопійоване

Маша Єфросиніна / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд має донька Маші Єфросиніної

Як її називає сама ведуча

Українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна показала фото своєї старшої доньки Нани, яка забороняє мамі показувати себе в соціальних мережах і уникає публічності.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча виклала фото з молодою жінкою і підписала його: "З днем народження, головна дівчинка мого життя. 21".

відео дня

Єфросиніна показала непублічну доньку / Фото Instagram/mashaefrosinina

Дочка Єфросиніної не публічна, тому її фото - рідкість у блозі ведучої.

Тим часом за рідкісним фото можна побачити, як змінилася дівчина і як вона стала схожа на свою матір.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Маша Єфросиніна розкрила секрет, який тримала при собі майже три десятиліття - через сором і страх осуду з боку колег і близьких. Заговорила вона лише для того, щоб підтримати тих, чий голос сьогодні ледь чути - жінок, які пережили сексуальне насильство.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву в стосунках.

Вас також може зацікавити:

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред