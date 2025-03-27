Маша Єфросиніна опинилася в лікарні - що сталося

Єфросиніна змогла видавити із себе слабку посмішку.

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Маша Єфросиніна новини - Єфросиніна поскаржилася на новий вірус / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

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Маша Єфросиніна показала себе в лікарні

Туди вона потрапила через хворобу, наслідки якої намагається усунути

Українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна повідомила, що стала жертвою вірусу, на який зараз багато хто хворіє. Симптоми виявилися настільки сильними, що їй потрібна була професійна допомога медиків.

Єфросиніна у своєму блозі в Instagram показала фото з лікарняної палати, де їй поставили крапельницю. "Максимально кінчений цей вірус, так я вам скажу. Хоча, судячи з ваших повідомлень, заходив він до багато кого", - пише Маша.

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Ведуча також поспішила заспокоїти шанувальників, і натякнула на те, що її організм починає наближатися до одужання. Ще кілька днів тому через погане самопочуття вона не могла навіть нормально харчуватися, зате тепер їжа не викликає у неї огиду. "Зараз вітаміни як підуть по моїх венах, і я з блідої кольрабі перетворюсь на персик", - написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна новини - Єфросиніна поскаржилася на новий вірус / instagram.com/mashaefrosinina/

Вже завтра вона планує повернутися до роботи. "Нарешті можу дивитись в завтрашній день... Бо він обіцяє бути дуже робочим", - зізналася діячка.

Наразі Маша задіяна, як ведуча та учасниця, у двох ток-шоу: "Запитання? Відповідь!", "Дорослі дівчата". Крім того, вона курує і бере участь у заходах Фонду "Маша", який займається допомогою жінкам - жертвам різних проявів насильства.

Хто така Маша Єфросиніна / Главред

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаЅтгоуон, Маскарад), громадська діячка і засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "НВ". З 2018 року - почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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