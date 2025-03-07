'Мене для цього не залишилося': Маша Єфросиніна зробила гучну заяву

Маша Єфросиніна розповіла, як вона змінилася.

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Маша Єфросиніна - нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна розповіла про свою трансформацію

Ведуча почала цінувати свій час

Українська відома ведуча Маша Єфросиніна переглянула своє коло спілкування і з деякими людьми припинила тісні зв'язки.

В інтерв'ю для Наталії Бобок ведуча зізналася, що почала цінувати себе.

"Я скоротила своє коло спілкування. Я зрозуміла, що ті люди, які приходять у моє життя, щоб мене собі розібрати, як у чорну п'ятницю за знижками, - мене для цього не залишилося. З мого життя зникли ті, з ким я спілкувалася просто для підтримки стосунків, ті, з ким я спілкувалася вимушено. Я припинила спілкуватися з тими, хто мене виснажує. Хтось називає таких людей токсичними. Я не настільки категорична - у мене є непереносимість людей, які використовують мій час заради того, щоб самоствердитися, що вони зараз у моїй компанії", - поділилася Єфросиніна.

Також тепер знаменитість не витрачає час даремно, а воліє займатися корисними справами.

Маша Єфросиніна / інфографіка: Главред

"І я радію цьому. Небо на землю не падає, коли ти відверто говориш, що людина, яку ти назвала другом, насправді другом не є. Усі завжди будуть робити тільки те, що потрібно їм. Так і ти займися собою", - підсумувала ведуча.

Дивіться відео інтерв'ю Маші Єфросиніної:

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Маша Єфросиніна - останні новини по темі

Раніше Главред писав про те, що Маша Єфросиніна розкрила секрет, який тримала при собі майже три десятиліття - з сорому і страху осуду з боку колег і близьких. Заговорила вона лише для того, щоб підтримати тих, чий голос сьогодні ледь чути - жінок, які пережили сексуальне насильство.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим уже розходилася і пара робила перерву в стосунках.

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Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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