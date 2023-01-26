УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ніхто не очікував: стало відомо, кому Ані Лорак збирала гроші на концерті

26 січня 2023, 18:49
Не секрет, що Лорак довгий час жила в Москві і гастролювала останні роки в Росії.
Ані Лорак
Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, яка довгий час мовчала про війну в Україні і потрапила під санкції РНБО, раптом заспівала.

Кароліна, справжнє ім'я співачки, заявила в соцмережі Instagram, що проводить благодійний онлайн-концерт для людей, які потребують допомоги. Такий вчинок Лорак шокував росіян.

Не секрет, що Лорак довгий час жила в Москві і гастролювала останні роки в Росії.

"Я щаслива подарувати вам цей акустичний міні-концерт. Від душі до душі... буду рада, якщо ваше серце відгукнеться допомогти людям, які потребують підтримки прямо зараз. Переходьте на сайт за додатковою інформацією. Спасибі, що ви є у мене. Люблю вас", - написала виконавиця.

Лорак

В грудні Ані Лорак приїхала в Москву для запису новорічного концерту. Пізніше шанувальники стали гадати, куди знову пропала артистка.

Як виявилося, Лорак зараз проживає в Тенеріфе.

Там, в одному з готелів, Лорак влаштувала концерт на підтримку українців. Остаточно зрозуміти, кому підуть зібрані кошти, вдалося лише після відвідування сайту зірки англійською мовою.

Перейшовши за розміщеним посиланням, підписники потрапили на англомовний сайт Лорак, де розповідалося про страждання жителів України.

"Кароліна, не очікували від тебе"; "Думаю, після такого плювка цю співачку більше не чекають в Росії", - пишуть злісні росіяни.

Нагадаємо, Ані Лорак на 11 місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона - українка.

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

Читайте також:

Ані Лорак новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:20

Щур, загнаний у кут, все ще може знайти вихід

19:10

Майже 34 млрд доларів: до ЄС залучать арештовані активи Росії на користь України - BloombergВідео

19:09

В РФ з геройськими почестями поховали зека, який по п'яні розстріляв трьох випадкових людей

18:56

"Глохнуть перед мавзолеєм Леніна": Подоляк жорстко потролив російські хвалені танкиВідео

18:51

Міф чистої води: як в СРСР роздавали "безкоштовні" квартири

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:49

Ніхто не очікував: стало відомо, кому Ані Лорак збирала гроші на концертіВідео

18:46

"Зрадник Батьківщини!": у РФ переслідують зірку серіалу Кухня, який засудив війну

18:31

Буде "цвісти і пахнути": які умови ідеальні для поширення цвілі та як цього уникнути

18:20

"Батальйони убитих": речник ЗСУ озвучив приголомшливі втрати окупантів під БахмутомВідео

Реклама
18:08

Новий Рамштайн і винищувачі для України: ЗМІ дізналися про плани НАТО на лютийВідео

17:58

"Відразу в ріпу даю": Кіркоров прилюдно принизив росіянокВідео

17:40

Як посилити прийом сигналу на телефоні: прості способи, які допоможуть забути про поганий зв'язок

17:38

Потужна "бавовна" в РФ: росіяни в паніці сидять без світла після "прильотів"Відео

17:36

Мрії здійсняться по клацанню пальців: три знаки Зодіаку цілий рік будуть під заступництвом Всесвіту

17:31

"Журналістка аж здригнулася": ракетний удар у Києві потрапив у прямий ефір британського ТБВідео

17:29

Які брови в тренді зараз: 5 популярних варіантів, що зроблять погляд запаморочливим

17:25

Якщо Путін відійде від влади, в Росії почнеться "великий поділ" - ШейтельманВідео

17:05

Перекрутять будь-яку ситуацію на свою користь: 4 знаки зодіаку професійно маніпулюють людьмиВідео

16:52

РФ намагається прорвати оборону на Донбасі: у ЗСУ пояснили, чому важливо тримати Бахмут і ВугледарВідео

16:45

Шкаралупа злетить з яйця за секунди: секретний інгредієнт, який варто додати у воду при варінніВідео

Реклама
16:44

Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані сім’ї побутовою технікою та меблями

16:39

"Ми на цю цифру вийдемо": Подоляк розповів, скільки Україна отримає танківВідео

16:38

"Вороги здохнуть, а ми потрапимо в рай": Слєпаков заспівав пародію на колискову і розлютив росіян

16:35

Тищенко драпанув до Таїланду і влаштував скандал: у Слузі народу відреагували та вигнали депутатаВідео

16:14

"Вбивають цілими батальйонами": втрати Росії за 2 місяці дорівнюють двом війнам у Чечні - ЧереватийВідео

15:45

Не готувалися до ударів зсередини: експерт розповів, навіщо в Москві встановили ППОВідео

15:39

Якщо забилася труба: 7 способів, як прочистити раковину на кухні без магазинної "хімії"

15:32

У ПАРЄ прийняли резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка

15:31

Нова атака морозів: Україну чекає найсильніша негодаВідео

15:25

Захід посилить міць ЗСУ 100 танками Leopard: у Польщі назвали терміни передачі своїх бойових машинВідео

15:04

В Україні з 1 лютого поміняють правила видачі субсидій: що зміниться

14:56

"Зруйнують ще одне місто України, почнеться "треш": астролог попередила про жахливий бій в лютомуВідео

14:33

Не тільки Лозинський: водоканал в Дніпрі закупив генератори по завищеним цінам

14:22

Нестерпна тяжкість в крові: як не помилитися, міряючи тискВідео

14:16

Чоловіки будуть в захваті від них: розкішний рецепт картопляних млинців на Масляну 2023Відео

14:15

Навіщо класти цукор поруч з хлібом: не доведеться викидати важливий продукт

13:57

Повернення Криму і крах режиму Путіна: на Заході дали оцінку новим можливостям УкраїниВідео

13:34

"Путін готовий йти до кінця в Україні": диктатор відмовився від мирного плану посередників

13:24

Знищено 47 крилатих ракет: Залужний повідомив деталі удару РФ по Україні

13:12

ЗСУ зажмурили священика-окупанта під Бахмутом

Реклама
13:11

РФ перед ракетним ударом навмисно вночі пускала дрони: у ЗСУ пояснили причинуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 27 січня 2023: Тельцям - спілкування, Ракам - почуття, а Рибам - зміни

12:57

Україна не воюватиме на території Росії: Зеленський назвав чітку позицію КиєваВідео

12:56

Зовсім не для краси: чому в СРСР сходинки фарбували лише по краях

12:55

На Заході вже почалася дискусія про літаки для України - PoliticoВідео

12:39

"Це не допоможе їм": Данілов пояснив, чому ППО не врятує Путіна і його оточенняВідео

12:28

Абрамси закриють "брестські ворота": навесні Польща отримає перші американські танки

12:25

Зайдемо в Крим, звільнимо Луганську і Донецьку області: Маломуж розповів про перелом у війні з РФВідео

12:16

ЗСУ потрібні ракети більшої дальності, щоб бити по ворожих складах - ГУРВідео

12:14

Зеленський відмовився від діалогу з Путіним: Кремль в істериці вибухнув порцією звинуваченьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти