Ніхто не очікував: стало відомо, кому Ані Лорак збирала гроші на концерті

Не секрет, що Лорак довгий час жила в Москві і гастролювала останні роки в Росії.

Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Співачка Ані Лорак, яка довгий час мовчала про війну в Україні і потрапила під санкції РНБО, раптом заспівала.

Кароліна, справжнє ім'я співачки, заявила в соцмережі Instagram, що проводить благодійний онлайн-концерт для людей, які потребують допомоги. Такий вчинок Лорак шокував росіян.

Не секрет, що Лорак довгий час жила в Москві і гастролювала останні роки в Росії.

"Я щаслива подарувати вам цей акустичний міні-концерт. Від душі до душі... буду рада, якщо ваше серце відгукнеться допомогти людям, які потребують підтримки прямо зараз. Переходьте на сайт за додатковою інформацією. Спасибі, що ви є у мене. Люблю вас", - написала виконавиця.

В грудні Ані Лорак приїхала в Москву для запису новорічного концерту. Пізніше шанувальники стали гадати, куди знову пропала артистка.

Як виявилося, Лорак зараз проживає в Тенеріфе.

Там, в одному з готелів, Лорак влаштувала концерт на підтримку українців. Остаточно зрозуміти, кому підуть зібрані кошти, вдалося лише після відвідування сайту зірки англійською мовою.

Перейшовши за розміщеним посиланням, підписники потрапили на англомовний сайт Лорак, де розповідалося про страждання жителів України.

"Кароліна, не очікували від тебе"; "Думаю, після такого плювка цю співачку більше не чекають в Росії", - пишуть злісні росіяни.

Нагадаємо, Ані Лорак на 11 місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона - українка.

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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