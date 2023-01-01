Ані Лорак заговорила українською та поскаржилася на звуки бомб, які зіпсували їй Новий Рік

Кароліна Куєк засмутилася, що їй довелося пережити "роздвоєність почуттів" під час свята.

Ані Лорак розповіла, як спілкувалася з братом, поки РФ бомбила Україну / instagram.com/anilorak

Співачка-зрадниця Ані Лорак вирішила вбити новорічний цвях у труну, в якій українці поховали свою до неї повагу. В Україні 11 місяць йде героїчний опір окупаційній армії РФ, а Кароліні Куєк з Кіцманя Чернівецької області так і не вистачає сміливості чи совісті назвати війну війною.

Але вистачає нахабства поскаржитися на те, що вона не може зустрічати Новий рік так, як їй того хочеться. На своїй сторінці в Instagram вона залишила перший за час повномасштабної війни пост українською мовою, в якому розповіла, як спілкувалася з братом, який зараз в Україні.

Діалог ускладнював той факт, що родич співачки-зрадниці відзначав Новий рік в підвалі через масовану ракетну атаку, яку РФ почала 31 грудня, та продовжила 1 січня.

Через це Лорак пережила "роздвоєність почуттів" - їй стало сумно, але не достатньо, щоб назвати війну війною, і озвучити, хто саме пускає по Україні ті ракети, що заважають їй возз'єднатися з сім'єю.

"Минула ніч для мене — роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час як він ховався у підвалі з пляшкою Jack Daniels під звуки бомб. Страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об’єднатися за столом із найголовнішим, що у нас може бути — нашими родинами..." - патетично заявила Ані Лорак.

Ані Лорак розповіла, як спілкувалася з братом, поки РФ бомбила Україну / instagram.com/anilorak

Слізлива тирада співачки не викликала ні співчуття, ні співпереживання - таке лицемірство на 11 місяці війни лише змусило її колишніх шанувальників знову закликати до залишків її совісті з проханням одуматися:

"Українською мовою!??? Ви зробили свій вибір. Ви об'єднаєтесь з родиною але вже не в Україні !!! Дуже шкода що ви так зрадили свою батьківщину".

"Роздвоєність почуттів - це як шкода путіна і додому хочеться!!! Що ти верзеш!!! Твоїх рідних бомблять кожного, дня, а ти про роздвоєння почуттів???!!!"

"Раздвоєнність почуттів? Тобто ви не могли зрозуміти на який же ви всеж-таки стороні? Краще б не писали взагалі нічого".

"Та скільки можна!!! Ти що тупа!!!! Яке об‘єднання народами!!! ???? Нас твій об‘єднаний народ вбиває, катує, гвалтує!! Ти тупа курка!!! Прокинься!!!!! Вваліть її хто небуть фляшкою з під того Jack Daniels!!!! росія країна вбивць!!!"

"Так, і шо саме цікаве, Кароліна колись скаже хто ж насправді бомбить брата в Україні, чи так і буде вимахуватись?"

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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