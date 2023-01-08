Артистка згадала часи колишньої слави в Україні та склала різдвяне привітання імені себе коханої.

Ані Лорак на 11 місяці війни згадала, що вона українка / instagram.com/anilorak

Співачка-зрадниця Ані Лорак на 11 місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона - українка.

Втім, співвітчизники так і не дочекалися від неї визнання військової агресії Кремля. Артистка на Різдво вирішила віддатися спогадам про те, як добре жилося до війни.

У 2001 році Лорак взяла участь у зйомках російсько-українського мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки. Вона грала головну жіночу роль, тоді як російські артисти були суцільно на других ролях. Співачка виконувала пісні російською та українською мовами.

Перегляд "Диканьки" для багатьох глядачів став різдвяною традицією, яку з початком повномасштабної війни без жалю викреслили зі свого життя. Ані Лорак, яка зрадила свою країну в ім'я російських рублів, все ще ностальгує за своєю кінороботою.

"З Різдвом! "Вечори на хуторі біля Диканьки" за мотивами повісті Гоголя. З теплотою згадую час, коли працювали над цим фільмом!"- написала вона на своїй сторінці в Instagram та поділилася кадрами з фільму, на яких вона в українському костюмі танцює і співає про свою красу.

Подібна однобока любов і повага до традицій, які Лорак безуспішно намагається зображати на публіку, нервує тих, хто раніше вірив їй, як артистці. У коментарях до відео з піснею Оксани Кароліна Куєк знову отримала на горіхи за своє лицемірство:

"З тих пір багато що змінилось, наприклад ти зрадила Батьківщину!"

"Проміняла ти свою країну на черєвічкі путінські…!"

"Лицемірна пристосуванка, сиди там і не висовуйся! "

"Щось запчастила з українськими постами! Краще б кричала, що рашистські [неценз.] дітей вбивають в Україні. С тєплотой вона вспамінає".

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України-турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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