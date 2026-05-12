У Дніпрі обмежать рух електротранспорту: як і коли зміняться маршрути

Комунальне підприємство закликає пасажирів планувати поїздки заздалегідь через тимчасові зміни в роботі транспорту.

У Дніпрі тимчасово змінюють рух трамваїв і тролейбусів через роботи на контактній мережі

Коротко:

13–14 травня у Дніпрі змінять рух (9:00–18:00)

Причина — роботи на контактній мережі

Транспорт курсуватиме за зміненими схемами

У Дніпрі 13 та 14 травня буде тимчасово змінено рух міського електротранспорту через відключення контактної мережі на проспекті Науки та вулиці Севастопольській. Обмеження діятимуть з 9:00 до 18:00, про що повідомили у КП "Дніпровський електротранспорт".

У цей період буде скориговано маршрути трамваїв і тролейбусів, частина рейсів курсуватиме за скороченими схемами або з об’їздами.

Як курсуватиме трамвай №1 та №5

Зокрема, трамвай №1 працюватиме у двох варіантах. Перший — №1-К, який курсуватиме між Залізничним вокзалом і вулицею Центральною. Другий — №1/7, що сполучатиме Залізничний вокзал із вулицею Архітектора Олега Петрова, однак без заїзду до Університету науки і технологій.

Далі маршрут пролягатиме через вулицю Святослава Хороброго, проспект Лесі Українки, вулицю Степана Бандери, вулицю Вокзальну та площу Старомостову з поверненням до Залізничного вокзалу.

Трамвай №5 курсуватиме за скороченим маршрутом від житлового масиву Західний до вулиці Виконкомівської.

Зміни в русі тролейбусів

Зміни також торкнуться тролейбусного сполучення. Тролейбус №9 тимчасово курсуватиме за маршрутом від заводу Металовиробів до майдану Космічного. Маршрут №16 виконуватиме рейси за схемою тролейбуса №19. Тролейбуси маршрутів №А та №Б прямуватимуть від майдану Космічного до площі Соборної без заїзду на проспект Науки.

У комунальному підприємстві закликають пасажирів заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни руху електротранспорту, які пов’язані з технічними роботами на контактній мережі.

Як повідомляв Главред, тиждень у Дніпрі обіцяє бути мінливим: мешканців міста очікують як сонячні дні, так і затяжні дощі з грозами. За даними сервісу Sinoptik, температурний режим коливатиметься в межах від +13°C вночі до +24°C у найтепліші денні години.

Крім того, на тлі масованих ворожих атак по Україні прийнято рішення посилити ППО у двох великих містах — Одесі та Дніпрі.

Також ввечері, 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у дописі в Telegram.

Про джерело: Департаменту транспорту та інфраструктури м. Дніпра Департамент транспорту та інфраструктури м. Дніпра — це комунальний вебсайт органу місцевого самоврядування, який висвітлює оперативну інформацію про роботу міських служб, зміни в роботі транспорту, інфраструктурні рішення та інші міські події.

