Україна втратила видатного діяча сцени: артисту було 76 років

Помер актор Чернігівського драматичного театру Микола Мироненко.

Помер актор Чернігівського драматичного театру Микола Мироненко / фото: teatr.cn.ua

Помер актор Чернігівського драмтеатру Микола Мироненко — заслужений майстер сцени, якого глядачі пам'ятатимуть за ролями у виставах "Наталка Полтавка", "Лісова пісня" та "Сорочинський ярмарок".

Сумну новину повідомили в Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

Артиста не стало на 76-му році життя. Мироненко десятиліттями виходив на сцену і був одним з тих акторів, чий голос і харизма ставали окрасою вистав. Колеги згадують його як людину з особливою любов'ю до театру і глядача. Для багатьох чернігівців він залишався справжнім символом місцевої сцени.

Особливу любов публіки Мироненко здобув саме завдяки яскравим характерним ролям. Його герої поєднували гумор, щирість і глибину, а кожна поява на сцені легко запам'ятовувалася глядачам. Актор багато років залишався невід'ємною частиною творчого життя Чернігова.

"Багато років він присвятив сцені, створивши десятки яскравих і незабутніх образів. Серед них – Возний у "Наталці Полтавці", Солопій Черевик у "Сорочинському ярмарку", Водяний у "Лісовій пісні", Голова у "Ночі перед Різдвом" та Слейтон у виставі "Смішні гроші". Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Семеновича", – йдеться у повідомленні.

Прощання з Миколою Мироненком відбудеться у четвер, 14 травня, о 12:00 у нижньому залі церкви Всіх Святих у Чернігові.

Микола Мироненко працював у Чернігівському театрі з 1971 по 1992 роки, після чого до 2007 року був актором Ніжинського театру. У лютому того ж року він знову повернувся на сцену Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, де виконував ролі різних жанрів.

