Невпізнаваний Максим Галкін розкрив правду про свій вік

Анна Підгорна
19 січня 2026, 22:39
За місяць риси обличчя Галкіна сильно змінилися.
Максим Галкін
Максим Галкін зараз - який вигляд має Галкін напередодні свого 50-річчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Стисло:

  • Максим Галкін показав, який вигляд має зараз
  • Гуморист змінив зовнішність

Майже місяць російський комік і шоумен Максим Галкін не з'являвся в Мережі. Ймовірно, цей час він витратив на спілкування з родиною перед великим туром, а також на несподівану зміну образу.

Напередодні свого 50-річчя Галкін зважився на незвичайний експеримент, який продемонстрував на відео в своєму блозі в Instagram. У зимовому пальто і шапці артист ліпить сніжки на тлі засніженого міста і розповідає про виступи.

При цьому Галкін, зазвичай гладенько поголений, відпустив вуса і акуратну борідку. Новий лук гумориста припав до смаку його шанувальникам, які не можуть повірити, що вже в червні Максиму виповниться 50 років.

Максим Галкін
Максим Галкін зараз - який вигляд має Галкін напередодні свого 50-річчя / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін
Максим Галкін зараз - який вигляд має Галкін напередодні свого 50-річчя / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкін
Максим Галкін зараз - який вигляд має Галкін напередодні свого 50-річчя / фото: instagram.com/maxgalkinru

А такий вигляд Максим Галкін мав напередодні зимових свят:

Максим Галкін
Максим Галкін / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у суперечку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гіги і зізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

Про персону: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

