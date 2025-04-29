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"Непрості часи": товариш по чарці Єфремова розповів про стан актора після УДЗ

Віталій Кірсанов
29 квітня 2025, 20:44
172
За словами Сукачова, Єфремову зараз не варто брати участь у кінопроєктах.
Сукачов радить Єфремову виспатися і побути з собою
Сукачов радить Єфремову виспатися і побути з собою / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Сукачов вважає Єфремова близьким другом
  • Сукачов радить Єфремову виспатися і побути з собою

Російський рок-музикант, кінорежисер-путініст, а за сумісництвом товариш по чарці Михайла Єфремова, Гарік Сукачов повідомив, що його другу потрібен відпочинок після виходу з колонії. Його слова наводять росЗМІ.

Сукачов вважає Єфремова близьким другом і заявив, що участь актора в нових постановках залежить від його стану.

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"Думаю, Михайлу Олеговичу зараз важливо побути на самоті зі своїми думками. Визначитися, що він буде робити, як буде жити. Уся наша компанія близьких друзів намагається Михайла Олеговича не навантажувати. У нього дуже непрості часи", - зазначив музикант.

За словами Сукачова, Єфремову зараз не варто брати участь у кінопроєктах або виступати на театральній сцені.

"Дайте людині виспатися, побути з собою, прогулятися, прийти до тями після такого випробування", - заявив артист.

Як відомо, Гарік Сукачов неодноразово влаштовував п'яні дебоші. Його друг, Михайло Єфремов, у червні 2020 року сівши п'яним за кермо, збив на смерть людину. До цієї смертельної ДТП Сукачов і Єфремов спільно працювали в кіно і зловживали алкоголем.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня 2020 року в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили відбувати покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області. 9 квітня 2025 року Єфремова звільнили.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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