Відключення електрики та зв’язку: Луганськ атакували дрони, пошкоджено вишку

Коротко:
- Вночі Луганськ атакували дрони
- У місті зникли зв'язок і світло
- Удар припав на об'єкти зв'язку
У ніч на 23 жовтня окупований Луганськ атакували ударні дрони. У частині міста зник зв'язок, фіксувалися перебої з електропостачанням. Ймовірно, були атаковані об'єкти зв'язку.
Вибухи в Луганську пролунали близько четвертої години ранку, повідомляє моніторинговий канал Exilenova+. Згодом стало відомо про проблеми зі зв’язком та електропостачанням у місті. Також з’явилася інформація про роботу російської протиповітряної оборони.
Монітори оприлюднили момент удару по інфраструктурі поблизу вишки зв’язку. Згодом у частині окупованого міста зв’язок зник повністю.
Офіційних даних про наслідки атаки поки що немає.
Луганськ перебуває під російською окупацією з 2014 року.
Дивіться відео з вибухами в Луганську за посиланням.
Удари по окупованих територіях
Удари по окупованому Луганську - не перші за останні дні. У ніч на 21 жовтня дрони вже атакували в місті будівлю оператора зв'язку "Лугаком" та Центр телекомунікаційних послуг.
20 жовтня під ударом опинився дата-центр "Вуглетелекому" в окупованому Донецьку.
Тоді ж Сили оборони вразили пункти управління окупантів поблизу Луганська та Курахового, а також російські склади в Криму та Донецькій області.
Атаки вглиб Росії - новини
Як писав Главред, в ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух прогримів саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708.
Сили оборони в ніч на 18 жовтня вразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Цей удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.
У ніч на 16 жовтня масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.
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Про джерело: Exilenova+
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