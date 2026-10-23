Відключення електрики та зв’язку: Луганськ атакували дрони, пошкоджено вишку

В окупованому Луганську після нічних вибухів зникло світло та зв’язок.

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Атака дронів на Луганськ - місто залишилося без зв’язку та світла / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Вночі Луганськ атакували дрони

У місті зникли зв'язок і світло

Удар припав на об'єкти зв'язку

У ніч на 23 жовтня окупований Луганськ атакували ударні дрони. У частині міста зник зв'язок, фіксувалися перебої з електропостачанням. Ймовірно, були атаковані об'єкти зв'язку.

Вибухи в Луганську пролунали близько четвертої години ранку, повідомляє моніторинговий канал Exilenova+. Згодом стало відомо про проблеми зі зв’язком та електропостачанням у місті. Також з’явилася інформація про роботу російської протиповітряної оборони.

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Монітори оприлюднили момент удару по інфраструктурі поблизу вишки зв’язку. Згодом у частині окупованого міста зв’язок зник повністю.

Офіційних даних про наслідки атаки поки що немає.

Луганськ перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Дивіться відео з вибухами в Луганську за посиланням.

Удари по окупованих територіях

Удари по окупованому Луганську - не перші за останні дні. У ніч на 21 жовтня дрони вже атакували в місті будівлю оператора зв'язку "Лугаком" та Центр телекомунікаційних послуг.

20 жовтня під ударом опинився дата-центр "Вуглетелекому" в окупованому Донецьку.

Тоді ж Сили оборони вразили пункти управління окупантів поблизу Луганська та Курахового, а також російські склади в Криму та Донецькій області.

Атаки вглиб Росії - новини

Як писав Главред, в ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух прогримів саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708.

Сили оборони в ніч на 18 жовтня вразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Цей удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.

У ніч на 16 жовтня масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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