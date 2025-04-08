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Перестав ходити, почалася задишка: за день до виходу з колонії Єфремову стало погано

Віталій Кірсанов
8 квітня 2025, 20:59
158
Стало відомо про погіршення здоров'я Єфремова після оголошення про УДЗ.
За добу до виходу з колонії Єфремову стало погано
За добу до виходу з колонії Єфремову стало погано / колаж: Главред, фото: росЗМІ, t.me/mash

Коротко:

  • Артистові про всяк випадок замовили приватний реанімобіль
  • Єфремов у колонії "буквально надихав оточуючих"

Здоров'я російського артиста Росії Михайла Єфремова погіршилося після оголошення про умовно-дострокове звільнення. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, актор майже перестав ходити, також у нього з'явилася сильна задишка. Зазначається, що артистові про всяк випадок замовили приватний реанімобіль, де є спецобладнання і кисень.

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"Розглядають і запасний варіант із санавіацією з Воронежа - на випадок, якщо самопочуття буде зовсім погане", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дорога через Воронеж до Москви триватиме 8-10 годин, після цього Єфремова відразу доправлять у московський центр пульмонології.

Тим часом адвокат Єфремова Юрій Падалко розповів про творчі плани артиста.

За словами правозахисника, в актора є творче майбутнє.

"Він талановитий і відданий акторському ремеслу. У колонії його вже відвідували режисери, обговорюючи майбутні ролі", - зазначив він, додавши, що і в самій установі Єфремов брав активну участь у художній самодіяльності та навчав ув'язнених акторської майстерності.

Падалко додав, що актор "буквально надихав оточуючих".

Нагадаємо, Михайло Єфремов 9 квітня має вийти з колонії за умовно-достроковим звільненням.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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