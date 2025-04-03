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"Алкоголік розкаявся": продюсер назвав гонорари Єфремова після виходу з колонії

Віталій Кірсанов
3 квітня 2025, 15:10
284
Продюсер зізнався, що майже ніколи не бачив 61-річного Єфремова тверезим.
Скільки можуть платити Єфремову за один знімальний день
Скільки можуть платити Єфремову за один знімальний день / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/mash

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки можуть платити Єфремову за один знімальний день
  • За що глядачеві люблять артиста

Російський актор Михайло Єфремов, який 9 квітня має вийти з колонії за умовно-достроковим звільненням, стане одним із найбільш високооплачуваних артистів Росії. Таку думку висловив росЗМІ продюсер Євген Морозов.

Морозов, який є другом актора Олега Єфремова, батька Михайла, назвав ймовірні суми гонорарів, які отримуватиме артист.

відео дня

"Після повернення Єфремов стане найкасовішим актором. Перший знімальний день буде в травні. Гонорар уже призначений: два з половиною мільйони рублів за день (близько мільйона гривень на день, - ред.). Це в рази більше, ніж у Дмитра Нагієва та Сергія Бурунова. Але і Міша серйозний театральний актор", - заявив він.

Також продюсер зізнався, що майже ніколи не бачив 61-річного Єфремова тверезим.

"Народ бачить, що Міша розкаявся. Він талановитий актор, люди його завжди любили за простоту і чарівність. Так, згрішив, так, алкоголік, я його сам, по-моєму, ніколи не бачив тверезим. Але талант не проп'єш: він завжди блискуче грав", - сказав Морозов.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили проходити покарання до виправної колонії №4 Бєлгородської області.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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