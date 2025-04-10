"Почуваюся не дуже": актор Єфремов таємно повернувся з колонії додому

Михайло Єфремов дав перший коментар після звільнення.

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Єфремов таємно повернувся з колонії додому / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

Дочка артиста вигнала журналістів із під'їзду

Єфремов не готовий говорити з журналістами про свої плани

Російський актор Михайло Єфремов, якого звільнили з колонії за УДЗ, приїхав за адресою прописки в Москві. Про це повідомляють росЗМІ.

Артист, який вийшов із в'язниці і таємно залишив виправну установу вночі, до приїзду журналістів, повернувся у свою квартиру в столиці РФ. Біля будинку його зустрів натовп журналістів, який довелося виганяти з під'їзду дочці Єфремова Вірі.

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20-річна Віра Єфремова особисто тримала під'їзні двері, вказуючи журналістам, які перебували всередині під'їзду, на вихід. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

Тим часом, Єфремов дав перший коментар після звільнення.

За його словами, він поки що не готовий говорити з журналістами про свої плани, оскільки погано почувається. Однак подякував усім, хто підтримував його ці роки, і висловив свої співчуття родині жертви ДТП, що сталася з його вини.

"Почуваюся не дуже, поки що багато вражень, звісно, радий, що випустили. Дякую, що зустріли, що підтримували. І ще раз: мої співчуття родині Захарова", - заявив Єфремов.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили відбувати покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області.

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Хто такий Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017). Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі. У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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