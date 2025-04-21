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"Біля під'їзду чергує мікроавтобус": Єфремов відмовився виходити з дому

Віталій Кірсанов
21 квітня 2025, 17:51
305
На роботу Єфремов поки не вийшов, опікується здоров'ям, читає і пише.
Єфремов відмовився виходити з дому
Єфремов відмовився виходити з дому / колаж: Главред, фото: скріншоти

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Єфремов не виходить із дому
  • Коли актор планує вийти на роботу

Російський актор Михайло Єфремов, який вийшов із колонії, не виходить зі свого будинку через підвищену увагу журналістів. Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що біля під'їзду будинку Єфремова іноді "чергує мікроавтобус із журналістами". Оскільки вікна квартири Єфремова виходять на подвір'я, його діти або дружина іноді змушені заздалегідь перевіряти, чи не чекають на артиста папараці.

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"Сподіваємося, що скоро стане спокійно і нікого стороннього на нашій вулиці не буде. Його самого не бачили вже пару днів", - поскаржилися на неспокійну обстановку біля будинку актора сусіди.

Крім того, колеги Єфремова уточнили, що на роботу він поки не вийшов, займається здоров'ям, читає і пише. Імовірно, за їхніми словами, після відпочинку він буде не тільки зніматися, а й грати в театрі.

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За що отримав термін Єфремов:

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

21 і 22 жовтня 2020 року в Москві відбулося слухання за апеляцією Єфремова. У своєму останньому слові Єфремов попросив скасувати ув'язнення.

Московський міський суд за результатами розгляду апеляції скоротив Єфремову термін ув'язнення в колонії з 8 років до 7,5 після виплати компенсації потерпілим у залі суду.

Актора відправили відбувати покарання у виправну колонію №4 Бєлгородської області. 9 квітня 2025 року Єфремова звільнили.

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Хто такий Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017).

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмів, а також грав багато ролей у театрі.

У березні 2018 року під час вистави "Не ставай чужим" у Самарському театрі опери та балету глядачі висловили невдоволення якістю виступу Єфремова: артист говорив невиразно і, за деякими думками, був п'яний. У відповідь Єфремов зупинив спектакль і вступив у суперечку з публікою, використовуючи нецензурну лексику

Артист, який грав в "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яної" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а 2015 року потрапив до "Білого списку" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в рамках проєкту "Громадянин поет", у яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю відношення до опозиції, не маю відношення до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

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