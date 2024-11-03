"Ненавиджу програвати": Бєдняков назвав справжню причину розлучення з дружиною

Шоумен уперше зізнався, що зруйнувало його союз із Настею Короткою.

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Чому розлучилися Бєдняков і Коротка - причина розлучення Бєднякова і Короткої / колаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

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Наприкінці жовтня сім'я артистів, Андрій Бєдняков і Настя Коротка, оголосили, що розлучаються після 16 років разом. При цьому акторка зазначила, що ініціатором цього рішення виступала саме вона.

Пара не хотіла заглиблюватися в подробиці сімейних проблем, проте шоумен став отримувати на свою адресу багато хейту, мовляв, покинув дружину з двома маленькими дітьми в США, а сам вільно будує своє краще життя в Україні.

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У відповідь на подібні гнівні коментарі Бєдняков у своєму блозі в Instagram нагадав, що рішення розійтися було узгодженим, мирним і екологічним - у ньому брали участь двоє людей, які намагаються зробити цей складний період їхнього життя максимально комфортним. Крім того він визнав - його романтичні стосунки з Короткою знищила відстань.

"Ми програли саме-таки стереотипу, що "стосунків на відстані не існує" і "відстань вбиває". Ми програли, на жаль, як і багато хто. А так хотілося б виграти! Ненавиджу програвати, але це вже егоїстично, а егоїзм - це [дурниця - неценз.] в стосунках! Тому ми не програли. Ми поступилися. А ось поступатися в стосунках - це важливо. Поступатися треба вміти!" - зазначає шоумен.

Утім, він переконаний, що стосунки на відстані - не міф. Свою сім'ю з Настею Короткою він не вважає показовою, і закликає не опускати руки тих, хто, як і він, змушений жити в розлуці з сім'єю.

"Зараз хотів би підтримати тих, хто засумнівався: не ведіться на цей стереотип. Не дивіться на нас. Ми не показник. Цей стереотип можна перемогти. Зробіть це! Все в ваших руках! Будьте щасливі. У вас все вийде", - написав Андрій Бєдняков.

Чому розлучилися Бєдняков і Коротка - причина розлучення Бєднякова і Короткої / instagram.com/biedniakov

Хто такий Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

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