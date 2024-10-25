Український ведучий оголосив про розлучення через 16 років шлюбу

Андрій Бедняков зворушливо звернувся до своєї дружини на тлі розлучення.

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Бедняков повідомив про розлучення з дружиною / Колаж Главред, фото Instagram/biedniakov

Відомий український телеведучий Андрій Бедняков несподівано повідомив про те, що розлучається зі своєю дружиною.

Як написав він на своїй сторінці в Instagram, це була неймовірна подорож, завдовжки в 16 років. "Але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми старалися. Чесно", - написав він.

Я буду завжди тобі вдячний! Вдячний за перший поцілунок на ескалаторі станції метро Майдан Незалежності. За тримання за руку і прослуховування пісні дорогою з Києва до Маріуполя. За овочеві салати на твоїй орендованій квартирі. За той твій танець на незручному каблуці в моїй кімнаті, через стінку від батьків. За любов до моєї Мами і сім'ї", - пише він.

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Бєдняков також дякує своїй дружині за величезну віру в нього, за те, що "все зробили разом". "Але найголовніше: я тобі вдячний за двох фантастичних дітей. Найкращих дітей у світі! За це я буду вдячний тобі до кінця своїх днів", - написав він.

Він також додав, що вперше змінив контакт у своєму телефоні з "Скарб мій" на "Настя" в телефоні. "Але я не збираюся змінювати своє ставлення до тебе. Я сильно тебе поважаю і ціную. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива", - додав він.

Хто такий Андрій Бедняков Андрій Бедняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Біднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

Ведучий також говорить про те, що не збирається коментувати ситуацію і просить дати парі трохи приватності.

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Нагадаємо, раніше Бедняков заявив, що завжди намагався скоротити спілкування з Тодоренко до мінімуму, відчуваючи в ній лише марнославство в привітній обгортці. Повномасштабна війна в Україні та позиція Регіни лише підтвердили його здогадки.

Нагадаємо, раніше Андрій Бедняков показав, як російські окупанти зносять понівечену до невпізнання дев'ятиповерхівку в Маріуполі, яка багато років служила сім'ї Беднякова домом.

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