Коротка зізналася, хто став ініціатором розлучення: Бєдняков не зміг змовчати

Український шоумен Андрій Бєдняков оголосив, що після 16 років разом і народження двох дітей завершує стосунки з Анастасією Короткою. У "прощальному" пості в соціальних мережах він перерахував безліч зворушливих дрібниць, за які вдячний вже колишній дружині.
У відповідь Коротка опублікувала в Instagram своє улюблене фото з шоуменом і зізналася, що саме вона була ініціатором розриву. Також Настя зазначила, що вона розійшлася з Андрієм не через брехню або чиюсь невірність - все сталося мирно, з великою повагою одне до одного.
"Проходимо цей важкий і дискомфортний процес розʼєднання максимально комфортно, як дорослі, поважаючи одне одного люди. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного. ... Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!" - пише артистка.
При цьому вона зазначила, що завершуються лише її романтичні стосунки з Бєдняковим: навіть після розставання вони залишаються "не просто друзями, а близькими і рідними людьми" - для дітей і для себе.
Андрій Бєдняков не зміг залишити одкровення колишньої коханої без уваги. Під її постом він залишив жартівливий коментар, у якому, втім, відчувалося дуже багато тепла до Насті Короткої: "Хоч би твій наступний постійно хропів, був некрасивий і з маленьким [агрегатом]! Хоча... два таких поспіль - це вже перебір. Я поруч. Що б не було".
Хто такий Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше український ведучий Тімур Мірошниченко розповів про божевільні вечірки з "донецьким" розмахом у втікача Віктора Януковича, на яких йому довелося попрацювати.
Також Главред писав про аварію, яка перевернула життя Олени Мозгової. Музичний продюсер поділилася спогадами, які болем відгукуються в її серці.
Читайте також:
- Актриса Саліванчук показала себе з розбитим носом у крові
- Шоптенко розповіла про нещасний випадок, який призвів до серйозної травми
- Українську співачку вдарили під час концерту
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред