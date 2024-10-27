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Коротка зізналася, хто став ініціатором розлучення: Бєдняков не зміг змовчати

Анна Підгорна
27 жовтня 2024, 12:48
1158
Настя Коротка розповіла, якими будуть стосунки колишнього подружжя після розлучення.
Андрей Бедняков, Настя Короткая
Бєдняков розлучився з дружиною - Настя Коротка прокоментувала розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Український шоумен Андрій Бєдняков оголосив, що після 16 років разом і народження двох дітей завершує стосунки з Анастасією Короткою. У "прощальному" пості в соціальних мережах він перерахував безліч зворушливих дрібниць, за які вдячний вже колишній дружині.

У відповідь Коротка опублікувала в Instagram своє улюблене фото з шоуменом і зізналася, що саме вона була ініціатором розриву. Також Настя зазначила, що вона розійшлася з Андрієм не через брехню або чиюсь невірність - все сталося мирно, з великою повагою одне до одного.

"Проходимо цей важкий і дискомфортний процес розʼєднання максимально комфортно, як дорослі, поважаючи одне одного люди. Без сварок, скандалів і звинувачень! Без поливань брудом одне одного. ... Це було моє рішення, і воно далось дуже важко! Ніхто нікого не зраджував, не обманював, ми навпаки намагаємося максимально бути чесними одне з одним, саме тому і було прийняте таке рішення!" - пише артистка.

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При цьому вона зазначила, що завершуються лише її романтичні стосунки з Бєдняковим: навіть після розставання вони залишаються "не просто друзями, а близькими і рідними людьми" - для дітей і для себе.

Андрій Бєдняков не зміг залишити одкровення колишньої коханої без уваги. Під її постом він залишив жартівливий коментар, у якому, втім, відчувалося дуже багато тепла до Насті Короткої: "Хоч би твій наступний постійно хропів, був некрасивий і з маленьким [агрегатом]! Хоча... два таких поспіль - це вже перебір. Я поруч. Що б не було".

Андрей Бедняков, Настя Короткая
Бєдняков розлучився з дружиною - Настя Коротка прокоментувала розлучення / instagram.com/nastyakorotkaya

Хто такий Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

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