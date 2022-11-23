Не стала мовчати: Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Україні

Софія Михайлівна не стримала емоцій від кадрів зруйнованого будинку у Вишгороді.
Українську співачку Софію Ротару більше ніхто не дорікне в байдужості - хоч артистка пропала з публічного медіапростору, вона все ж намагається показати, що душею і серцем вона з українським народом.
Війна в Україні - трагедія для цілого народу, а її окремі драматичні сторінки відгукуються болем у серці Софії Михайлівни.
На своїй сторінці в Instagram співачка висловила свою мовчазну підтримку всім, хто постраждав від масового ракетного обстрілу країни, який стався вдень 23 листопада.
Ротару опублікувала колаж з жахливих знімків, зроблених на місці "прильоту" російської ракети в Києві. Співачка додала емодзі українського прапора і розбитого серця.
Ракетна атака Росії 23 листопада
23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є Прильоти.
Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".
За інформацією офісу президента, в результаті сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні підтверджено потрапляння ворожих ракет по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях.
НЕК "Укренерго" прогнозує аварійні відключення світла по всій Україні до кінця доби.
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