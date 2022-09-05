Згуртувалися непримиренні конкурентки: Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову

Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову в скорботі за Горбачовим / Скріншот

Російська співачка Алла Пугачова відвідала похорон першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова. Після церемонії прощання вона написала йому невелику епітафію.

На своїй сторінці в Instagram Примадонна розповіла, що оплакує Горбачова і вважає його смерть величезною втратою. Вона також висловила надію на швидке завершення війни, привівши в приклад принцип ненасильства, який сповідував Горбачов.

Її думка виявилася не надто популярною. Не багато занменитостей наважилися публічно підтримати завуальовану критику нинішньої кремлівської влади.

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Однак свою солідарність Пугачовій висловила Софія Ротару. Незважаючи на те, що довгий час вони боролися між собою за право називатися головними зірками естради, у важку хвилину співачкам вистачило мудрості закопати сокиру війни.

Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову в скорботі за Горбачовим / Скріншот

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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