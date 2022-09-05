Згуртувалися непримиренні конкурентки: Софія Ротару підтримала Аллу Пугачову

"Хуторянка" не змогла мовчки пройти повз Примадонни у скорботі.
Російська співачка Алла Пугачова відвідала похорон першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова. Після церемонії прощання вона написала йому невелику епітафію.
На своїй сторінці в Instagram Примадонна розповіла, що оплакує Горбачова і вважає його смерть величезною втратою. Вона також висловила надію на швидке завершення війни, привівши в приклад принцип ненасильства, який сповідував Горбачов.
Її думка виявилася не надто популярною. Не багато занменитостей наважилися публічно підтримати завуальовану критику нинішньої кремлівської влади.
Однак свою солідарність Пугачовій висловила Софія Ротару. Незважаючи на те, що довгий час вони боролися між собою за право називатися головними зірками естради, у важку хвилину співачкам вистачило мудрості закопати сокиру війни.
Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.
Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.
Інші новини:
- Алла Пугачова з'явилася на похорон Михайла Горбачова з маскою Жаху на обличчі
- Російські пропагандисти паскудно обговорили п'яту точку Галкіна: той відповів
- Час настав: Соловйов пригрозив Пугачовій і обізвав співачку