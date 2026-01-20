"Не поділили": Глущенко відверто висловилася про розлучення з чоловіком

Ексакторка "Дизель шоу" розповіла про життя пари після розставання.

Яна Глущенко розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, скрін з відео

Яна Глущенко розлучається з чоловіком

Як вони поділили опіку і майно

Колишня учасниця гумористичного проекту "Дизель Шоу" Яна Глущенко розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу. В інтерв'ю "Радіо Люкс" артистка розповіла, як підтримує спілкування з колишнім чоловіком і як збирається ділити їхнє спільне майно.

За словами Яни, її стосунки з продюсером Олегом Збаращуком після оголошення про розлучення залишилися теплими. Актриса підкреслила, що вони прожили разом десять років і розлучилися з повагою один до одного. Глущенко зазначила, що рішення назрівало давно і у нього не було єдиного ініціатора. Офіційно пара ще не розлучена — суд поки не відбувся.

Яна Глущенко — особисте життя / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Ми не вороги, ми прожили дев'ять років разом і один одному вдячні за це. Так що все нормально, я дуже рада, що у нас з ним такі стосунки після розлучення", — розповіла Яна.

Також артистка розкрила, як тепер вирішує з чоловіком фінансові питання. Яна поділилася, що не вимагає від Збаращука аліментів — він сам забезпечує сина і проводить з ним багато часу. А ось питання поділу житла пара не виключає довести до суду.

Яна Глущенко з чоловіком / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я буду робити все, що потрібно для Тамерлана, я в усьому буду допомагати: оплачувати школу, ще якісь потреби, одяг, розваги. Він хороший тато, він багато часу проводить з Тамерланом... Майно поки не поділили. Я поки живу в будинку, Олег зняв собі теж будинок неподалік від нас", — відповіла Глущенко.

Яна Глущенко / інфографіка: Главред

Про особу: Яна Глущенко Яна Глущенко - українська актриса і комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проектів "Дизель студіо" (скетчком "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер групи ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана.

